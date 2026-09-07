בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, משיק הזמר והיוצר אליאור זנדני ביצוע מיוחד במינו ל'אוחילה לאל' - יצירה המשלבת בין פיוט סליחה עתיק לתפילה אישית מתוך תהילים. הפרויקט, שמגיע בדיוק לקראת חודש הרחמים והסליחות, מציע חוויה מוזיקלית ורוחנית המחברת בין מסורת לבין יצירה מקורית.

הביצוע החדש נבנה כיצירה המורכבת משני חלקים שונים: בחלק הראשון מבצע זנדני את 'אוחילה לאל' בלחנו המוכר של רבי הילל, ובחלק השני עובר השיר אל 'תפילה לעני' - פרק ק״ב בתהילים, אותו הלחין זנדני במיוחד עבור הביצוע. החיבור בין הפיוט העתיק לבין מילותיו של דוד המלך יוצר מסע מוזיקלי ורוחני מתפילה של הציבור אל תפילה אישית, ממסורת שעוברת מדור לדור אל קולו של אדם העומד מול עצמו ומבקש רחמים.

הדרך ליצירת הביצוע הנוכחי החלה למעשה לפני כשנה, כאשר זנדני העלה לרשתות החברתיות את הביצוע ל'אוחילה לאל' וזכה להיענות יוצאת דופן ולהיקף האזנות משמעותי. לקראת הוצאתו הרשמית של השיר השנה, ביקש זנדני להעניק לו נדבך נוסף ומשמעות עמוקה יותר. מי שהציע את החיבור ל'תפילה לעני' היה חברו של זנדני, השחקן עומר חזן. ההצעה הולידה את החלק השני של היצירה ואת הלחן המקורי שחיבר זנדני במיוחד למילות פרק ק״ב.

כפי שמסר זנדני: 'הטקסט קרוב מאוד ללבי, ובמיוחד בימים האלה, בחודש הרחמים והסליחות, שבהם כל אחד מאיתנו עוצר לרגע, מתבונן פנימה ועושה חשבון נפש. לפני כשנה העלינו לרשתות את הביצוע ל'אוחילה לאל', והתרגשנו מאוד מהאהבה ומההאזנות שהוא קיבל. השנה, כשהחלטתי להוציא אותו באופן רשמי, הרגשתי שאני רוצה לקחת את התפילה הזו עוד צעד פנימה'.

זנדני הוסיף והסביר את החיבור בין שני חלקי היצירה: 'חברי, השחקן עומר חזן, הציע לי לשלב בחלק השני את 'תפילה לעני' - פרק ק״ב בתהילים. הרעיון שלו פתח עבורי עולם חדש, ומתוך החיבור הזה יצרתי לחן מקורי במיוחד לפרק. כך נולד עבורי ביצוע שהוא הרבה מעבר לשיר, הוא תפילה. תפילה שמתחילה בקולו של הציבור וממשיכה אל המקום האישי והפנימי של כל אדם, בתקופה שבה אנחנו מבקשים סליחה, רחמים ובעיקר את האפשרות לפתוח דף חדש'.

בימים שבהם המוזיקה מקבלת מקום של נחמה, התכנסות וחיבור למסורת, מבקש זנדני להגיש לקהל ביצוע שמחבר בין פיוט, תפילה ויצירה אישית ולהעניק ל'אוחילה לאל' פרשנות חדשה ורלוונטית לרוחו של חודש אלול. הביצוע מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת מסורת עתיקה עם מעטפת צלילית עכשווית, תוך שמירה על העומק הרוחני של התקופה.