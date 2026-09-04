( צילום: הקרן למורשת הכותל )

למעלה מ-50 אלף איש התכנסו הלילה (ה') במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי, במעמד מרגש שכלל תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ולאחדות העם. מפאת העומס החסר תקדים, המעמד שודר על מסכי ענק על חומות העיר העתיקה.

במעמד השתתפו רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א, שרים ואישי ציבור, מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי מר מרדכי (סולי) אליאב, שורד השבי בר קופרשטיין וקהל רבבות.

- צילום: הקרן למורשת הכותל 10 10 0:00 / 0:38 ( צילום: הקרן למורשת הכותל )

חצי מיליון מתפללים מתחילת אלול ברכבות אוויריות לוושינגטון: האדמו"רים המריאו, הרבי מסקווירא שיגר מכתב עם בנו חיים רוזנבוים | 03.09.26 פסגה היסטורית בבית הלבן; גדולי מנהיגי יהדות ארה"ב נפגשו עם הנשיא טראמפ - תיעוד וסיקור ענק חיים רוזנבוים | 07:17 מתחילת חודש אלול ועד כה השתתפו למעלה מחצי מיליון מתפללים במעמדי הסליחות שהתקיימו ברחבת הכותל המערבי. בקרן למורשת הכותל המערבי מציינים כי השנה ניכרת עלייה משמעותית במספר המשתתפים במעמדי הסליחות, ולא רק במעמדים המרכזיים. "מדי לילה מתאספים אלפי מתפללים ברחבת הכותל המערבי לאמירת סליחות, ועשרות אלפים נוהרים למעמדים המתקיימים לאורך חודש אלול", נמסר מהקרן. העלייה המשמעותית במספר המשתתפים השנה משקפת את הצורך הרוחני העמוק של העם בימים אלו. במהלך המעמד נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א יחד עם קהל הרבבות תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ולאחדות וביטחון ישראל. שידור חי על חומות העיר העתיקה בשל עומס הקהל החסר תקדים שהגיע הלילה להשתתף במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי, אודות לפעילותו של ראש העיר ירושלים מר משה ליאון ובשיתוף פעולה של עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והקרן למורשת הכותל המערבי הוקדם העברת המעמד בשידור חי על חומות העיר העתיקה ושער יפו. הפתרון הייחודי אפשר לאלפי הבאים שלא הצליחו להיכנס לרחבה להשתתף בתפילה מהכניסות לעיר העתיקה. המראה של המסכים הענקיים על חומות העיר העתיקה, המשדרים את מעמד הסליחות בשידור חי, הפך לחוויה מרגשת בפני עצמה.

( צילום: הקרן למורשת הכותל )

( צילום: הקרן למורשת הכותל )

המעמד הבא במוצאי שבת

מעמד הסליחות המרכזי הבא יתקיים במוצאי שבת הקרובה, כ"ג באלול, 05.09, בשעה 00:15 בהשתתפות רבבות מתפללים. הציבור מוזמן להגיע ולהשתתף במעמד המרגש ברחבת הכותל המערבי.

אווירת התשובה וההתעוררות של ימי הרחמים והסליחות ממשיכה לסחוף אליה רבבות מכל קצוות העם, כשרחבת הכותל המערבי הופכת מדי לילה למוקד עלייה המוני של מתפללים מכל גווני הקשת. בלילות האחרונים נרשם תיעוד מרגש ברחבה, כאשר שורת אישים מוכרים מעולם התרבות והספורט הגיעו בשעת חצות לילה להשתתף במעמד הסליחות המרכזי, ביניהם הזמר קובי פרץ ושחקני בית"ר ירושלים.