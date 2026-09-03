כנס הגבאים המסורתי של נס ציונה לקראת ראש השנה, המתקיים מדי שנה בהשתתפות גבאי בתי הכנסת מכל רחבי העיר, עמד השנה בסימן 30 שנות כהונתו של רב העיר, הגאון הרב אברהם צוריאל. במהלך הכנס נערכה לרב הפתעה מיוחדת ומרגשת, לציון שלושה עשורים לכהונתו.

באולמי ויטראז' בעיר התכנסו גבאי בתי הכנסת מכל רחבי העיר, לצד רבנים, אישי ציבור ומובילים בקהילה. בין המשתתפים: ח"כ והשר לשעבר הרב יואב בן צור, ראש העיר מר שמואל בוקסר, רב העיר אור יהודה הרב ציון כהן, רב קהילת חב"ד הרב שגיא הר שפר, הרב יורם יפת ראש מוסדות "המאורות", הרב אברהם אוחנה מנהל מחלקת הכשרות והנישואין ברבנות המקומית ואישים נוספים.

גולת הכותרת הייתה סרטון מיוחד שהוכן לכבוד הרב, ובו סיכום של 30 שנות עשייה למען תושבי העיר, לצד ברכות מרגשות מאת הרבנים הראשיים לישראל וראש העיר. בהמשך העניק ראש העיר שמואל בוקסר לרב אות הוקרה, ובירך אותו בשם תושבי העיר ועיריית נס ציונה.

את האירוע הנחה המשנה לראש העיר ומחזיק תיק התרבות התורנית, הרב ערן רפאל, שעמד בדברי הפתיחה על פועלו של הרב ועל מסירותו רבת השנים למען תושבי העיר והקהילה. כמו כן, מסר את ברכתו של ראש המועצה הדתית, הרב רחמים דוד, שבשל עניינים אישיים נבצר ממנו להשתתף באירוע.

האירוע התקיים באווירה חגיגית ומכובדת, כאשר הישיבה התקיימה סביב שולחנות ערוכים, לצד תוכנית מוזיקלית חגיגית ומפגש של גבאי בתי הכנסת לקראת ראש השנה. הכנס הופק על ידי המחלקה לתרבות תורנית בעיריית נס ציונה והמועצה הדתית, וכאמור, השנה עמד בסימן ההוקרה לציון 30 שנות כהונתו של רב העיר.