סערה התעוררה לפני כחודש בעקבות פאנל שהתקיים בוועידת בני הישיבות בקיבוץ חפץ חיים, שבמהלכו הפנה המשגיח מישיבת עטרת שלמה בירושלים, הגאון רבי משה פיש, שאלה לראש הישיבה הגרמ״ה הירש.

השאלה עסקה בבחורים שמוטרדים מהמצב הכלכלי ומהשאלה כיצד יוכלו לפרנס את משפחתם לאחר החתונה, על רקע יוקר המחיה, מחירי הדיור והמציאות שבה הגזירות הכלכליות על עולם התורה הולכות ומתרבות.

במהלך הפאנל נשאל הגרמ״ה הירש האם נכון שבחור ישיבה יהיה מוטרד מהשאלה האם לאחר החתונה יצטרך לחשוב על מקור פרנסה, או שמדובר במחשבה שאינה צריכה להעסיק בן תורה.

״שאלה שבחורים מוטרדים בשולי המחנה, אפשר לומר, יש בחורים שמוטרדים משאלת הפרנסה״, נאמר במהלך הדברים. ״כיוון שאנחנו חושבים שאם הגזירות ילכו ויתרבו, ויש שאלות גדולות, צריך לקנות דירות, צריך לחיות. ולפעמים לבחורים שבחלשי אופי יכולה להתגנב שאלה כזו שאולי אחרי החתונה, במקום לתכנן את עצמו לעסוק בתורה יומם ולילה, אולי הוא צריך לחשוב על מקור פרנסה אחרי החתונה״.

הביטוי ״בחורים חלשי אופי בשולי המחנה״ עורר דיון נרחב ברשת ועורר סערה, כאשר השאלה המרכזית הייתה האם עצם המחשבה של בחור ישיבה על פרנסה לאחר החתונה צריכה להיתפס כחולשה או כחריגה מהמחנה.

״ראש ישיבה שמוטרד מהפרנסה זה מותר״

בתיעוד שהגיע לידי ״כיכר השבת״ המשגיח הגאון רבי ראובן לויכטר מגיב לסערה, ובדברים שנשא הוא מתייחס ישירות להבחנה בין בחורים לבין ראשי ישיבות וראשי כוללים בכל הנוגע לשאלת הפרנסה.

הרב לויכטר תוקף את הטענה שלפיה בחור שמעלה את שאלת הפרנסה נמצא לכאורה ״בשולי המחנה״, ומציג מנגד מציאות שבה גם ראשי ישיבות וראשי כוללים עשויים להיות מוטרדים משאלות כלכליות ומחיפוש פתרונות.

״אם בשולי המחנה אתם שומעים, ראשי ישיבות וראשי כוללים, אולי יש כאלו שמוטרדים ממה שמציעים לו, אז מה צריכים לעשות?״, אומר הרב ליכטר.

בהמשך המשגיח מחדד את הביקורת: ״אה, שם זה מותר? זה ראש ישיבה באמצע המחנה. לא בשולי?״

ואז מגיע המשפט החריף: ״ראש ישיבה זה בסדר, שהוא מוטרד מהפרנסה שמציעים לו, זה מותר. הוא מותר! יומם ולילה הוא חושב אולי אפשר ככה, אולי אפשר ככה, אולי אפשר. זה מותר! אבל בחור? חס ושלום, רק אלו שבשולי המחנה״

דבריו של הרב ליכטר מגיעים על רקע הדיון המתמשך בציבור החרדי סביב שאלת עתיד עולם התורה והיכולת של משפחות אברכים להתמודד עם המציאות הכלכלית, בפרט בכל הנוגע לדיור ולפרנסת המשפחה.

הסערה סביב הדברים שנאמרו בוועידת בני הישיבות המחישה את המתח הקיים בין האידיאל של הקדשת החיים ללימוד התורה לבין השאלות המעשיות שמעסיקות חלק מבחורי הישיבות לקראת נישואיהם.

בדבריו, הרב ליכטר מבקש לערער על עצם ההגדרה של העיסוק בשאלת הפרנסה כעניין ששייך ל״שולי המחנה״, ומעלה את השאלה מדוע אותה התלבטות נחשבת לגיטימית כאשר היא מגיעה מראש ישיבה, אך מקבלת יחס שונה כאשר היא עולה אצל בחור ישיבה.