המשגיח הגאון רבי ראובן ליכטר יוצא נגד הסערה שהתעוררה בעקבות דברים שנאמרו סביב בחורים המוטרדים משאלת הפרנסה לאחר החתונה: ״יומם ולילה הוא חושב אולי אפשר ככה, אולי אפשר ככה, זה מותר. אבל בחור? חס ושלום, רק אלו שבשולי המחנה״ (חרדים)
התפתחות בסאגת הבחירות לרבנות הראשית - בעיקר בגזרה הספרדית | המועמד למשרת הראשל"צ והגר"ר לויכטר בבית המוסר | התיעוד שהסעיר את המגזר - פקח של קווים איים בדו"חות וסירב להזדהות | הבשורה ללומדי הנהיגה בישראל (מעייריב)
שיח פתוח וכנה התקיים לאחרונה, בחסות 'צריך עיון', בו הגרא"מ פייבלזון והגר"א לויכטר עסקו בשאלות המציקות לכולנו, אותן אנו משתדלים להדחיק, על גלות, גאולה והסיבה לבכי על חורבן בית המקדש • צפו - לקראת צום תשעה באב (חרדים)