 דלג לתוכן הראשי
"פרצה חמורה"

בעיצומה של השבת: ההפגנה ההמונית נגד פתיחת עסק בבני ברק יוצאת לדרך

רבני בני ברק קוראים לציבור להשתתף בהפגנה בעיצומה של השבת הקרובה נגד פתיחת עסק בעיר • הרבנים מזהירים מפני ״פרצה חמורה בחומות העיר שלא הייתה כמוה בעשרות השנים האחרונות״ • בסיום ההפגנה נערכים חסידי גור לנסיעה מאורגנת לירושלים לקראת מעמד אמירת הסליחות הראשון • כל הפרטים (חרדים)

1תגובות
הפגנה בבני ברק. אילוסטרציה (צילום: Flash90)

רבני העיר בני ברק ורבני הקהילות קוראים לתושבים לצאת להפגנה שתתקיים בעיצומה של השבת הקרובה, במחאה על פתיחת עסק בעיר בשבת. הרבנים מזהירים כי מדובר ב״פרצה חמורה בחומות העיר שלא הייתה כמוה בעשרות השנים האחרונות״.

בהודעה שנשלחה לתושבים נאמר כי לאחר שנעשו ניסיונות לפעול בכל הדרכים החוקיות מול הגורמים הרלוונטיים, ללא הצלחה, הוחלט לקיים את ההפגנה בשטח. ההפגנה צפויה להתקיים לקראת צאת השבת, כאשר הציבור נקרא להתפלל במניינים מוקדמים ולהגיע למקום בסביבות השעה 19:00.

במקביל, במסגרת ההיערכות להפגנה, חסידי גור נערכים לנסיעה מאורגנת לירושלים לאחר סיום המחאה, לקראת מעמד אמירת הסליחות הראשון בהיכל החסידות.

הרבנים קוראים לציבור להשתתף במחאה ולפעול למניעת פתיחת העסק בשבת, תוך הדגשה כי מדובר במאבק על אופייה של העיר ועל שמירת קדושת השבת בבני ברק.

"הודעה חשובה לאור קריאתם של רבני העיר", נמסר בהקלטה שהופצה בעיר, "מכיוון ובתקופה האחרונה ישנה פרצה חמורה בחומות שמירת השבת בעירנו בני ברק, שלא הייתה כמוה בעשרות השנים האחרונות, בפתיחת עסק בעיר, ולאחר שניסו לפעול בכל הדרכים החוקיות וכל האפשרויות הרלוונטיות אך ללא הועיל והעסק עדיין עומד במריו, והחשש הגדול הוא לפתיחת עסקים נוספים בכל האזור, היה לא תהיה.

"אשר על כן, בעזרת השם יצאו תושבי העיר החרדים לדבר השם ביום שבת קודש זו, פרשת ניצבים-וילך, לקראת השקיעה, סמוך לצאת השבת, למקום הנ"ל, למחות בדרכה של תורה בכבוד השבת קודש הנרמסת בראש חוצות. מבקשים מאנשי שלומנו אשר ביכולתם, ובייחוד האברכים הצעירים, לבוא ולהשתתף".

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
באיזה מקום? מה הכתובת?
מתעניין

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר