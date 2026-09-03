רבני העיר בני ברק ורבני הקהילות קוראים לתושבים לצאת להפגנה שתתקיים בעיצומה של השבת הקרובה, במחאה על פתיחת עסק בעיר בשבת. הרבנים מזהירים כי מדובר ב״פרצה חמורה בחומות העיר שלא הייתה כמוה בעשרות השנים האחרונות״.

בהודעה שנשלחה לתושבים נאמר כי לאחר שנעשו ניסיונות לפעול בכל הדרכים החוקיות מול הגורמים הרלוונטיים, ללא הצלחה, הוחלט לקיים את ההפגנה בשטח. ההפגנה צפויה להתקיים לקראת צאת השבת, כאשר הציבור נקרא להתפלל במניינים מוקדמים ולהגיע למקום בסביבות השעה 19:00.

במקביל, במסגרת ההיערכות להפגנה, חסידי גור נערכים לנסיעה מאורגנת לירושלים לאחר סיום המחאה, לקראת מעמד אמירת הסליחות הראשון בהיכל החסידות.

הרבנים קוראים לציבור להשתתף במחאה ולפעול למניעת פתיחת העסק בשבת, תוך הדגשה כי מדובר במאבק על אופייה של העיר ועל שמירת קדושת השבת בבני ברק.

"הודעה חשובה לאור קריאתם של רבני העיר", נמסר בהקלטה שהופצה בעיר, "מכיוון ובתקופה האחרונה ישנה פרצה חמורה בחומות שמירת השבת בעירנו בני ברק, שלא הייתה כמוה בעשרות השנים האחרונות, בפתיחת עסק בעיר, ולאחר שניסו לפעול בכל הדרכים החוקיות וכל האפשרויות הרלוונטיות אך ללא הועיל והעסק עדיין עומד במריו, והחשש הגדול הוא לפתיחת עסקים נוספים בכל האזור, היה לא תהיה.

"אשר על כן, בעזרת השם יצאו תושבי העיר החרדים לדבר השם ביום שבת קודש זו, פרשת ניצבים-וילך, לקראת השקיעה, סמוך לצאת השבת, למקום הנ"ל, למחות בדרכה של תורה בכבוד השבת קודש הנרמסת בראש חוצות. מבקשים מאנשי שלומנו אשר ביכולתם, ובייחוד האברכים הצעירים, לבוא ולהשתתף".