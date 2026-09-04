כפי שדיווחנו אתמול, משלחת חסרת תקדים של גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות בארה"ב ביקרה בבית הלבן בוושינגטון הבירה, לאסיפה נדירה והיסטורית עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

בפגישה הרוממת השתתפו מרנן ורבנן: האחים האדמו"רים מסאטמר, האדמו"ר מויז'ניץ מונסי, האדמו"ר מבאבוב, הגאון רבי מלכיאל קוטלר ראש ישיבת לייקווד, והרה"צ רבי אהרן מנחם מנדל טווערסקי בן האדמו"ר מסקווירא. כמו כן נכח במקום חבר הקונגרס מייק לולר, אשר פעל רבות למען קיום הביקור ההיסטורי.

את האסיפה פתח הר"ר יואל רוזנפלד, מגדולי עסקני באבוב, שהציג את הנושאים העומדים על הפרק. במהלך המפגש נשאו דברים הרבנים והעסקנים הבכירים, ובהם האדמו"ר מהר"א מסאטמר, אב"ד וויליאמסבורג, הר"ר גדליה סגדין, הר"ר ישראל משה שפיצר ראש עיריית שיכון סקווירא, הר"ר משה דוד נידרמן, העסקן הר"ר יהודה לייב זורגר, והעסקן הר"ר משה מרגרטן מארגון 'צדק'.

במהלך הישיבה לובנו נושאים נכבדים המדאיגים את היהדות החרדית, ובפרט צורכי הקהילות בניו יורק ובניו ג'רזי. בהמשך נכנס לאולם סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס, שבירך בחמימות את הרבנים ושוחח עמם על העניינים הבוערים.

בהמשך נקרא האדמו"ר מהר"א מסאטמר, בלוויית הר"ר גדליה סגדין להיכנס בנפרד אל הנשיא טראמפ לפגישה פרטית בארבע עיניים שנמשכה כ-15 דקות. השיחה עסקה בעיקרה בענייני פדיון שבויים עבור אחד מחסידיו הנמצא בבית הכלא ועוד.

בתום הפגישה הפרטית הוזמנו שאר הרבנים והעסקנים להיכנס לחדר הסגלגל. האדמו"ר מהר"א מסאטמר המתין עד שכל שאר הרבנים בירכו באופן אישי את הנשיא, ואז קם הרבי ממקומו ויחד עמו קמו כל הנוכחים. הרבי אמר בהתרגשות את התפילה לשלום המלכות "הנותן תשועה למלכים", ולאחר מכן כיבד את הר"ר גדליה סגדין לתרגם את התפילה לאנגלית. הנשיא, שהתרגש באופן ניכר, הורה מיד לקרוא לחתנו ג'ארד קושנר באומרו: "הוא חייב להיות כאן כשנוכחים אורחים דגולים שכאלה".

בהמשך השיחה הודה האדמו"ר מהר"א לנשיא על ההוראה ההיסטורית לפתוח מחדש את בתי המדרשות והמוסדות בימי הקורונה. האדמו"ר מהרי"י מסאטמר הביע אף הוא את הערכתו לנשיא על עמידותו לצד העם היהודי, והעלה בפגישה את סוגיית גיוס בני הישיבות בארץ הקודש.

הרה"צ רבי אהרן מנחם מנדל טווערסקי מסר לנשיא מכתב קודש מאביו האדמו"ר מסקווירא, והנשיא התעניין בדרישת שלום האדמו"ר. לאחר מכן ביקש האדמו"ר מהר"א מראש ישיבת לייקווד, הגאון רבי מלכיאל קוטלר, ליטול את רשות הדיבור, אך ראש הישיבה העדיף למסור לנשיא מכתב אישי סודי.

בצעד יוצא דופן, ביקש הנשיא באמצע המפגש מהאדמו"ר מסאטמר את הפתק שבו נרשמו בכתב ידו הנקודות שסוכמו קודם לכן בפגישתם הפרטית. הרבי הגיש לו את הפתק, והנשיא הטמין אותו במגירתו האישית בחדר הסגלגל.

לאחר כחצי שעה של שיחה נינוחה ומרוממת, נפרדו הרבנים מהנשיא בידידות רבה. ביציאה מהבית הלבן איחלו האדמו"רים זה לזה ברכות חמות לשנה טובה וברכת "כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים", כשהם חותמים ביקור שמסתמן כאחד האירועים ההיסטוריים ביותר ביהדות ארה"ב בשנים האחרונות.

אגב, עוד דרמה התחוללה בבית הלבן דרמה היסטורית של ממש בעולם החסידות: לראשונה לאחר עשרות שנות נתק, האחים האדמו"רים מסאטמר שוחחו ביניהם ואף לחצו ידיים במפגש נדיר. הנשיא טראמפ התעניין והסתקרן למראה השניים ושאל אותם האם הם תאומים, והאדמו"רים השיבו ביחד: "לא, אנחנו אחים". במהלך המפגש אף איחל האדמו"ר מהר"א לאחיו האדמו"ר מהרי"י ברכת מזל טוב חמה לרגל אירוסי נכדו.