לאחר ימים מתוחים של דאגה, האברך יצחק כהן מחסידות סקווירא, שנעצר בתחילת השבוע באילת והועבר לכלא הצבאי, שוחרר היום (רביעי) לביתו, יממה בלבד לפני שמחת ברית המילה לבנו הבכור שתתקיים בירושלים.

הפרשה החלה כאשר החסיד הגיע למחנה יותם באילת במטרה להסדיר את מעמדו הצבאי, כדי שיוכל לצאת לחו"ל לקראת חגי תשרי ולהסתופף בצילו של רבו, האדמו"ר מסקווירא בארה"ב. אולם שם הוא נעצר, הועבר להמשך הליך צבאי ונשפט לשבעה ימי מחבוש בכלא 10.

בעקבות המעצר עלה חשש כבד כי האברך ייעדר משמחת הברית של בנו הבכור. בימים האחרונים נכנסו לתמונה עסקנים נמרצים לצד עורכי דין, שהפילו עולמות והפעילו מאמצים מרוכזים להסדרת עניינו בדחיפות עליונה.

המאמצים כבירים נשאו פרי, והיום, מספר ימים לפני תום עונשו שוחרר האברך לביתו. מחר יתייצב האברך הנרגש לצד בני משפחתו ויכניס את בנו הבכור בבריתו של אברהם אבינו.

בתוך כך, רבו של האברך, האדמו"ר מסקווירא, הוזמן להיפגש מחר עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במסגרת משלחת אדמו"רים ורבנים. כעת זה נראה כי האדמו"ר ישגר לפגישה את בנו, הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, כאשר הגעתו של הרבי עצמו עדיין מוטלת בספק. כפי שדיווחנו, הרבנים צפויים לדבר עם הנשיא על מצבם של בני התורה בארץ הקודש.