בעל טור ב"וושינגטון פוסט" יצא במתקפה חריפה נגד מקור אנונימי ששימש את עיתונו שלו לדיווח על המלחמה באיראן, וכינה אותו "בוגד" שצריך לעמוד לדין.

מארק תיסן, פרשן שמרני בעיתון ולשעבר כותב הנאומים הראשי של נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש הבן, הגיב לדיווח שפורסם ביום ראשון ולפיו בכירים בצבא האמריקני הזהירו את שר המלחמה פיט הגסת' כי המשך פעילות צבאית רחבת היקף נגד איראן עלול לפגוע ביכולתה של ארה"ב להתמודד עם איומים בזירות אחרות, כולל בתוך המדינה.

לפי הדיווח, האזהרות הופיעו במהדורה מסווגת מ-14 באוגוסט של ספר הפקודות של שר ההגנה, והמידע נמסר לעיתון על ידי מקורות אנונימיים המכירים את ההערכה.

תיסן זעם על עצם הדלפת המידע המסווג וכתב ברשת X: "מי שהדליף את זה הוא בוגד וצריך להעמיד אותו לדין".

בכך הוא תקף למעשה את המקור ששימש את עמיתיו בחטיבת החדשות של העיתון שבו הוא עצמו מפרסם את טוריו.