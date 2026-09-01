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"הוא בוגד": מהומה במערכת העיתון הפופולרי בעקבות הדלפת מידע מסווג

מארק תיסן, פרשן שמרני ב"וושינגטון פוסט", כינה "בוגד" מקור אנונימי ששימש את עיתונו לדיווח על המלחמה באיראן

טראמפ וחמינאי הבן (צילום: הבית הלבן / רשתות)

בעל טור ב"וושינגטון פוסט" יצא במתקפה חריפה נגד מקור אנונימי ששימש את עיתונו שלו לדיווח על המלחמה ב, וכינה אותו "בוגד" שצריך לעמוד לדין.

מארק תיסן, פרשן שמרני בעיתון ולשעבר כותב הנאומים הראשי של נשיא ג'ורג' בוש הבן, הגיב לדיווח שפורסם ביום ראשון ולפיו בכירים בצבא האמריקני הזהירו את שר המלחמה פיט הגסת' כי המשך פעילות צבאית רחבת היקף נגד איראן עלול לפגוע ביכולתה של ארה"ב להתמודד עם איומים בזירות אחרות, כולל בתוך המדינה.

לפי הדיווח, האזהרות הופיעו במהדורה מסווגת מ-14 באוגוסט של ספר הפקודות של שר ההגנה, והמידע נמסר לעיתון על ידי מקורות אנונימיים המכירים את ההערכה.

תיסן זעם על עצם הדלפת המידע המסווג וכתב ברשת X: "מי שהדליף את זה הוא בוגד וצריך להעמיד אותו לדין".

בכך הוא תקף למעשה את המקור ששימש את עמיתיו בחטיבת החדשות של העיתון שבו הוא עצמו מפרסם את טוריו.
ארה"באיראןדונלד טראמפוושינגטון פוסטפיט הגסת'

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