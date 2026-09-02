מחלקת המדינה של ארצות הברית מציעה לדרוש מהורים המגישים בקשה לקבלת דרכון עבור ילדיהם להציג הוכחות לאזרחותם שלהם או למעמדם ההגירתי החוקי.

טיוטת ההנחיות של הממשל, שנחשפה על ידי סוכנות הידיעות רויטרס, מהווה את הצעד המעשי הראשון לאכיפת הצו הנשיאותי של הנשיא דונלד טראמפ מ-6 באוגוסט 2026, שמטרתו להגביל את האזרחות הניתנת מכוח לידה במדינה.

​עד כה, הורים שילדיהם נולדו בשטח ארצות הברית נדרשו להוכיח את הורותם בלבד ולהציג תעודה מזהה עם תמונה.

במסגרת ההליך הקיים, ההורים נדרשו רק לסמן משבצת המציינת אם הם אזרחים אמריקאים, מבלי שהתבקשו לצרף מסמכים המאמתים זאת.

​כעת, השינוי המתוכנן יחייב את כל ההורים או האפוטרופוסים החוקיים להגיש מסמכים רשמיים המוכיחים את אזרחותם, כגון דרכון אמריקאי תקף או תעודת לידה.

לחלופין, יידרשו ההורים להציג מסמכים המעידים על מעמד הגירה חוקי, כגון טופס I-94 או כרטיס תושבות קבע, כדי שהממשל יבחן אם הילד זכאי לקבלת דרכון.

​מהלך זה מגיע בהמשך למאמצי הממשל להילחם בתופעה המכונה "תיירות לידה" ולהרחיב את החריגים ההיסטוריים למתן אזרחות. הצו החדש מנסה למנוע מתן אזרחות לילדים של עובדי ממשלות זרות, מעורבים בהונאה או בעסקאות מסחריות לקבלת אזרחות, ומי שמוגדרים כ"אויב זר".

​דובר מחלקת המדינה, טומי פיגוט, מסר כי "הנשיא טראמפ היה חד-משמעי בכך שהממשל הזה יגן על המשמעות והערך של האזרחות האמריקאית, נקודה, וזה כולל לוודא שתהליך הכרעת הדרכונים שלנו משקף באופן מלא את התקן הזה". בטיוטת ההנחיות נכתב כי "המחלקה תדרוש מידע הורי והוכחה לאזרחות ההורית או למעמד ההגירה כחלק מהכרעתה אם המבקש כפוף לצו הנשיאותי 14418".

​קדמה להנחיות אלו פסילה של בית המשפט העליון, שקבע ברוב של 6 נגד 3 כי ניסיונו הקודם של טראמפ להגביל אזרחות מלידה סתר את התיקון 14 לחוקה. באותה עת ביקש הממשל להעניק אזרחות רק לילדים שלפחות אחד מהוריהם הוא אזרח או תושב קבע. כעת, עורכי דין המייצגים תביעות ייצוגיות כבר פנו לשופטים פדרליים בבקשה לחסום גם את הצו הנוכחי.