הפרשן הבריטי מילו יאנופולוס, תומך ותיק של הנשיא דונלד טראמפ שנעצר בשבוע שעבר בידי רשות ההגירה האמריקנית וגורש מארה"ב לבריטניה, התייחס לראשונה לחוויה וטען כי היא גרמה לו להתחרט על תמיכתו בנשיא.

יאנופולוס בן ה־41 סיפר בריאיון לפירס מורגן כי המעצר היה "משפיל, מבלבל, פוגעני פיזית ומפחיד". לדבריו, "לראשונה אני יודע איך זה להרגיש ממש ממש מבוהל. לא הייתי מאחל את זה לאף אחד".

בריאיון הוא טען שכ־15 סוכנים הסתערו עליו בנמל התעופה בלואיזיאנה, הוא נכבל בידיו וברגליו, לא אכל במשך כ־24 שעות והועבר שוב ושוב בין מתקני כליאה. "בכיתי כמו זקנה במשך שעה", תיאר.

יאנופולוס, שהיה מתומכיו הבולטים של טראמפ ואף קרא בעבר לגרש מיליוני שוהים בלתי חוקיים, הוסיף: "לא הבנתי עד כמה האכזריות ממוסדת באמריקה. מתייחסים לכל מי שנעצר כאילו הוא חבר בכנופיית MS-13".

לפי המשרד לביטחון המולדת, יאנופולוס נכנס לארה"ב כחוק ב־2019 אך נשאר במדינה מעבר לתקופת שהייתו החוקית, ובהמשך הוצא נגדו צו גירוש לאחר שלא התייצב לדיון בעניינו. יאנופולוס מכחיש את הטענות וטוען כי החזיק בגרין קארד שאותו חידש מדי שנתיים.

בהתייחס לתמיכתו הקודמת בטראמפ אמר: "אם היה לי מושג שמשהו כזה בכלל אפשרי, לעולם לא הייתי מעורב בתמיכה בטראמפ מלכתחילה, ואני מתבייש מאוד שעשיתי זאת".