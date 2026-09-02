 דלג לתוכן הראשי
תומך טראמפ לשעבר

"בכיתי במשך שעה": הפרשן תיאר בשידור את המעצר המשפיל שפקח את עיניו

הפרשן הבריטי מילו יאנופולוס, תומך ותיק של טראמפ, מתחרט על תמיכתו לאחר שנעצר וגורש מארה"ב. "לא הבנתי עד כמה האכזריות ממוסדת" (חדשות)

הפרשן הבריטי מילו יאנופולוס, תומך ותיק של הנשיא דונלד טראמפ שנעצר בשבוע שעבר בידי רשות ההגירה האמריקנית וגורש מ לבריטניה, התייחס לראשונה לחוויה וטען כי היא גרמה לו להתחרט על תמיכתו בנשיא.

יאנופולוס בן ה־41 סיפר בריאיון לפירס מורגן כי ה היה "משפיל, מבלבל, פוגעני פיזית ומפחיד". לדבריו, "לראשונה אני יודע איך זה להרגיש ממש ממש מבוהל. לא הייתי מאחל את זה לאף אחד".

בריאיון הוא טען שכ־15 סוכנים הסתערו עליו בנמל התעופה בלואיזיאנה, הוא נכבל בידיו וברגליו, לא אכל במשך כ־24 שעות והועבר שוב ושוב בין מתקני כליאה. "בכיתי כמו זקנה במשך שעה", תיאר.

יאנופולוס, שהיה מתומכיו הבולטים של ואף קרא בעבר לגרש מיליוני שוהים בלתי חוקיים, הוסיף: "לא הבנתי עד כמה האכזריות ממוסדת באמריקה. מתייחסים לכל מי שנעצר כאילו הוא חבר בכנופיית MS-13".

לפי המשרד לביטחון המולדת, יאנופולוס נכנס לארה"ב כחוק ב־2019 אך נשאר במדינה מעבר לתקופת שהייתו החוקית, ובהמשך הוצא נגדו צו גירוש לאחר שלא התייצב לדיון בעניינו. יאנופולוס מכחיש את הטענות וטוען כי החזיק בגרין קארד שאותו חידש מדי שנתיים.

בהתייחס לתמיכתו הקודמת בטראמפ אמר: "אם היה לי מושג שמשהו כזה בכלל אפשרי, לעולם לא הייתי מעורב בתמיכה בטראמפ מלכתחילה, ואני מתבייש מאוד שעשיתי זאת".
ארה"במעצרדונלד טראמפבריטניההגירה

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר