נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בראיון ל־GB News לחזרתם של הנסיך הארי ומייגן מרקל לבריטניה, והשמיע ביקורת חריפה על בני הזוג – לצד שבחים יוצאי דופן למלך צ'ארלס.

טראמפ אמר כי הוא "שמח" על חזרתם של הארי ומייגן לבריטניה, אך הבהיר כי אילו היה במקומו של המלך, הוא לא היה ממהר לקבל אותם בחזרה.

"אני חושב שהמלך צ'ארלס פנטסטי. הוא חבר שלי", אמר טראמפ, והוסיף כי הוא מכיר אותו הן מתקופת היותו הנסיך צ'ארלס והן כמלך.

אולם כאשר נשאל על הארי, הנשיא האמריקני שינה את הטון. לדבריו, "היו יותר מדי דברים נוראיים" סביב בני הזוג, והוא מתח ביקורת גם על ספרו של הארי ועל השפעתה של מייגן עליו.

אל תעזוב ידיים: נחיתת החירום המטורפת בהיסטוריית התעופה דני שפיץ | 15:42

"הוא כתב ספר שהיה כל כך רע", אמר טראמפ, והוסיף כי לדעתו מייגן הייתה "השפעה נוראית" על בעלה וכי הדברים שעשתה כלפיו "אינם מקובלים".

הדברים מגיעים על רקע חזרתם המפתיעה של הארי ומייגן לבריטניה, לאחר שנים שבהן חיו בארצות הברית. ההתייחסות של טראמפ מדגישה את הפער שהוא עצמו מציג בין יחסו החם למשפחת המלוכה – ובראשה המלך צ'ארלס – לבין עמדתו הביקורתית כלפי הדוכס והדוכסית מסאסקס.

טראמפ כבר התבטא בעבר באופן ביקורתי כלפי הארי, ואף אמר כי הופתע מכך שהנסיך הוזמן להשתתף בהכתרת אביו, לאחר פרסום הספר Spare.