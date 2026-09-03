צעקות בקעו ממשאית האשפה - מה שהתגלה בפנים הוביל למבצע חילוץ

עובר אורח שצעד ברחוב בסן פרנסיסקו לפנות בוקר שמע לפתע משהו חריג. מתוך משאית האשפה שעברה בסמוך נשמעו צעקות.

הוא סימן מיד לנהג לעצור. הנהג כיבה את המשאית - ואז גם הוא שמע את מה שאיש לא מצפה לשמוע מתוך תא מלא באשפה: אדם צועק לעזרה.

בתוך זמן קצר התברר שהמצב חמור אפילו יותר. האיש לא רק היה לכוד בתוך המשאית - הוא היה קבור תחת כמות עצומה של אשפה, לאחר שמנגנון הדחיסה כבר הופעל פעם אחת.

האירוע החריג התרחש לפנות בוקר ביום רביעי, 2 בספטמבר, ברחוב מייסון בסן פרנסיסקו, סמוך לצומת עם רחוב אדי.

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לפי מכבי האש של סן פרנסיסקו, נהג משאית של חברת Recology היה בתחילת מסלול האיסוף שלו. בסביבות השעה 4:10 הוא אסף מכולת אשפה ורוקן את תכולתה אל החלק האחורי של המשאית.

מה שהוא לא ידע הוא שבתוך המכולה היה אדם.

לפי גורמי הכיבוי, ההערכה היא שהאיש נכנס קודם לכן למכולה, ככל הנראה כדי לחפש מזון או חפצים. יחד עם תכולת המכולה הוא נשפך לתוך המשאית. לאחר מכן הופעל מנגנון הדחיסה.

הצעקות שהצילו אותו

המשאית כבר עמדה להמשיך במסלול.

אלא שעובר אורח שמע את הצעקות והזעיק את תשומת לבו של הנהג. זה קרה לפני שהנהג הספיק לאסוף ולרוקן לתוך המשאית מכולת אשפה נוספת.

בשעה 4:11 הוזעקו למקום כוחות הכיבוי.

כשהגיעו, התברר שאי אפשר פשוט למשוך את האיש החוצה. לפי KTVU, הוא היה קבור תחת כ-30 יארד מעוקב של אשפה - כ-23 מטרים מעוקבים.

גם האפשרות לרוקן את המשאית בבת אחת נפסלה מחשש שהפעולה תפגע בו.

וכך החל מבצע חילוץ יוצא דופן.

יותר מ-20 כבאים - והר של אשפה באמצע הרחוב

הכבאים החלו להוציא את האשפה מהמשאית ולפנות אותה אל רחוב מייסון. בתיעוד מהזירה נראית ערימה עצומה של שקיות ופסולת לצד המשאית, כשאנשי הצוות משתמשים גם במוטות ארוכים כדי לפנות ולבדוק את התכולה.

בסך הכול השתתפו בחילוץ כ-25 כבאים, והוא נמשך יותר משעתיים.

אבל בתוך ערימת האשפה האיש עדיין היה בחיים.

לדברי קפטן מריאנו אליאס ממכבי האש של סן פרנסיסקו, הוא נשאר בהכרה ותקשר עם המחלצים במהלך המבצע. אליאס סיפר כי שמע אותו צועק מספר פעמים, אם כי לא ידע אם הצעקות נבעו מכאב או מתסכול.

בשל החשש מפגיעות מעיכה, הפרמדיקים הצליחו להגיע לאחת מזרועותיו של האיש בעודו לכוד ולהחדיר לו עירוי תוך כדי פעולות החילוץ.

רגע לפני 7:00 בבוקר - הם הגיעו אליו

אחרי יותר משעתיים של עבודה, מעט לפני השעה 7:00 בבוקר, הצליחו הכבאים סוף סוף לחלץ את האיש.

בתיעוד מהזירה נראה האיש מועבר מהחלק האחורי של המשאית באמצעות יריעה גדולה אל אלונקה שהמתינה בסמוך. הוא היה בהכרה ודיבר עם אנשי החילוץ.

האיש פונה לבית החולים Zuckerberg San Francisco General. לפי דיווח מאוחר יותר, מצבו הוגדר קשה.

גם אחד הכבאים נפצע קל במהלך המבצע מחתך שנדרש לתפרים.

הסיפור יכול היה להסתיים אחרת לחלוטין אלמלא אותו עובר אורח ששמע את הצעקות בזמן - ובעיקר לפני שהמשאית הספיקה לאסוף מכולה נוספת.

"לא משנה מה הוביל אדם להיכנס למכולה", אמר אליאס לאחר החילוץ, "החלק הטוב בתוצאה הוא שהוא בחיים"