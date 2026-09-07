בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: שלוימי בוקשפן, שמאחוריו עשרות פרוייקטים מוזיקליים מרשימים בהפקתו, משיק את הסינגל הראשון שלו כאמן סולו. 'בראש השנה' - יצירה מרגשת בלחן ועיבוד מוזיקלי של מאיר אדלר - מגיעה בדיוק בזמן לקראת החג הקרב ובא.

בוקשפן, שליווה בשנים האחרונות עשרות פרוייקטים מוזיקליים מאחורי הקלעים, בחר לפתוח את דרכו כאמן סולו דווקא בתקופה זו של השנה. הבחירה אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר, רגעים של התבוננות פנימית והתחלה חדשה. כפי שמסר בוקשפן: 'שנים שאני יושב באולפן, רואה הפקות מול העיניים, ויודע שהרגע הזה יגיע. הרגע המרגש בו אני יחליט לשחרר חומר מקורי משלי, כזה שמאפיין את הטעם האישי שלי'.

את הלחן והעיבוד המוזיקלי של 'בראש השנה' יצר מאיר אדלר, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. השילוב בין קולו של בוקשפן לבין העיבוד המושקע יוצר חוויה מוזיקלית נוגעת ללב, שמדברת אל הרגש העמוק של התקופה. הפרויקט משלב בין צלילים עכשוויים לבין עומק רוחני, תוך יצירת אווירה שמתאימה לימי הרחמים והסליחות.

את הקליפ המלווה את השיר ביים ועורך שימי בוקשפן, שיצר עבודה ויזואלית מרשימה המשלימה את המסר המוזיקלי. עיצוב העטיפה בוצע על ידי זעירא, שהעניק לפרויקט מראה מקצועי ומושקע. הפרויקט כולו משקף את הרצון של בוקשפן להעניק לקהל יצירה שמשלבת איכות הפקתית עם מסר אמיתי.

בוקשפן, שצבר ניסיון עשיר בהפקות מוזיקליות לאורך השנים, מביא עימו אל הקריירה הסולו הבנה עמוקה של עולם המוזיקה והפקה. הבחירה לצאת עם סינגל בכורה דווקא בתקופה זו משקפת את החיבור האישי שלו למשמעות של ראש השנה - זמן של התחלות חדשות, של הזדמנות לשינוי ולצמיחה. כפי שהוא מסכם: 'זו זכות מיוחדת שזה קורה רגע לפני שנה חדשה. רגעים של התחלה חדשה. מאחל לכולם א גוט געבענטש יאר'.

הסינגל 'בראש השנה' מצטרף לשורה ארוכה של שירים חדשים שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת החג. עולם המוזיקה היהודית חווה תקופה פורייה במיוחד, כאשר אמנים רבים בוחרים לשתף את הקהל ביצירות מקוריות שמדברות אל הרגש של התקופה. בוקשפן, עם הניסיון העשיר שלו בהפקה, מצטרף כעת גם כאמן מבצע, ומעניק לקהל חוויה מוזיקלית שמשלבת מקצועיות עם רגש אמיתי.