בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת: אמן הווקאל יענקי רוט משיק ביצוע חדש ומרגש ללחן העתיק של הרב שמואל ברזיל על המילים 'ויאמר ה' סלחתי כדברך'. הפרויקט, שיוצא לאור דווקא לקראת תחילת אמירת הסליחות, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת מסורת עתיקה עם מעטפת צלילית עכשווית.

הלחן המוכר, שנכתב על ידי הרב שמואל ברזיל, הפך לאורך השנים לאחד מניגוני הגעגועים הקלאסיים המזוהים עם אווירת ימי הסליחות והרחמים. כעת, בביצוע החדש של רוט, מקבל הלחן פרשנות ווקאלית מחודשת תוך שמירה על אופיו המקורי של הניגון. הבחירה במילים 'סלחתי כדברך' דווקא בתקופה זו אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם, והמילים מקבלות משמעות מיוחדת המכניסה לאווירת הימים הנוראים.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית הוביל רון חניה, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. העיבוד המושקע משלב בין צלילים עכשוויים לבין עומק רוחני, תוך יצירת אווירה שמדברת אל הלב ומעבירה את המסר הרוחני בצורה נוגעת. השילוב בין הביצוע הווקאלי של רוט לבין ההפקה המוזיקלית יוצר חוויה מיוחדת שמתאימה לתקופת הסליחות.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות מרגשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת ימי הרחמים והסליחות. בדומה לביצועים מיוחדים אחרים שהושקו בתקופה זו, גם הפרויקט של רוט מציע חיבור נפשי ורוחני עמוק לאחד מניגוני הגעגועים הקלאסיים של עולם הישיבות.

עיצוב העטיפה בוצע על ידי אוליגרף, שהעניק לפרויקט מראה ויזואלי מושקע התואם את העומק הרוחני של היצירה. הביצוע החדש של רוט מעניק ללחן העתיק נשמה חדשה, תוך שמירה על המסר המקורי והעומק הרוחני שמאפיין את הניגון.