 דלג לתוכן הראשי
סינגל חדש לסליחות

רגע לפני הסליחות: יענקי רוט בביצוע ווקאלי מחודש ל'סלחתי כדברך'

אמן הווקאל משיק ביצוע מחודש ללחן העתיק של הרב ברזיל • עיבוד והפקה של יענקי לנדאו | 'סלחתי כדברך' לקראת ימי הרחמים (מוזיקה)

בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת: אמן הווקאל יענקי רוט משיק ביצוע חדש ומרגש ללחן העתיק של הרב שמואל ברזיל על המילים 'ויאמר ה' סלחתי כדברך'. הפרויקט, שיוצא לאור דווקא לקראת תחילת אמירת הסליחות, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת מסורת עתיקה עם מעטפת צלילית עכשווית.

הלחן המוכר, שנכתב על ידי הרב שמואל ברזיל, הפך לאורך השנים לאחד מניגוני הגעגועים הקלאסיים המזוהים עם אווירת ימי הסליחות והרחמים. כעת, בביצוע החדש של רוט, מקבל הלחן פרשנות ווקאלית מחודשת תוך שמירה על אופיו המקורי של הניגון. הבחירה במילים 'סלחתי כדברך' דווקא בתקופה זו אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם, והמילים מקבלות משמעות מיוחדת המכניסה לאווירת הימים הנוראים.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית הוביל רון חניה, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. העיבוד המושקע משלב בין צלילים עכשוויים לבין עומק רוחני, תוך יצירת אווירה שמדברת אל הלב ומעבירה את המסר הרוחני בצורה נוגעת. השילוב בין הביצוע הווקאלי של רוט לבין ההפקה המוזיקלית יוצר חוויה מיוחדת שמתאימה לתקופת הסליחות.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות מרגשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת ימי הרחמים והסליחות. בדומה לביצועים מיוחדים אחרים שהושקו בתקופה זו, גם הפרויקט של רוט מציע חיבור נפשי ורוחני עמוק לאחד מניגוני הגעגועים הקלאסיים של עולם הישיבות.

עיצוב העטיפה בוצע על ידי אוליגרף, שהעניק לפרויקט מראה ויזואלי מושקע התואם את העומק הרוחני של היצירה. הביצוע החדש של רוט מעניק ללחן העתיק נשמה חדשה, תוך שמירה על המסר המקורי והעומק הרוחני שמאפיין את הניגון.
סליחותמוזיקהאלולמוזיקה יהודיתשמואל ברזיליענקי רוט

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במוזיקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר