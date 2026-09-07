בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: קובי ברומר וישיבת אורייתא של הרב יאיר רוזנברג משיקים את המחרוזת השנתית שלהם - 'קומזיץ ימים נוראים'. זו כבר השנה החמישית ברציפות שהפרויקט המוזיקלי מלווה את הציבור בתקופה הרוחנית הזו, והשנה הוא מגיע עם הפתעה מיוחדת.

המחרוזת החדשה מציעה חוויה מוזיקלית ייחודית המשלבת בין רגש עמוק לשמחה, מוזיקה חסידית במיטבה לצד קטעים שלמים מנוסח התפילות. כמו בכל שנה, ברומר מביא איתו את החלק הנוסטלגי הישיבתי המוכר, אך הפעם בשילוב מיוחד עם קולו של יואלי דיקמן.

השנה הפרויקט עולה מדרגה עם הצטרפותו של המאסטרו יואלי דיקמן, שהביא איתו אנרגיה מוזיקלית חדשה. דיקמן, שידוע כמעבד ומפיק מוכשר, העניק למחרוזת מעטפת צלילית עשירה ואנרגטית שמעבירה את המסר הרוחני בצורה נוגעת ומרוממת.

המחרוזת משלבת ניחוח אחר לגמרי מהשנים הקודמות - שילוב מושקע בין רגש לשמחה, תוך שמירה על האותנטיות והעומק הרוחני של התקופה. הבחירה לשלב קטעים שלמים מנוסח התפילות מעניקה למחרוזת ממד נוסף של חיבור לימים הנוראים.

הפרויקט המוזיקלי של ברומר וישיבת אורייתא הפך לאורך השנים למסורת אהובה בקרב הציבור החרדי. המחרוזת השנתית מלווה אלפי משפחות בתקופת הימים הנוראים, ומהווה חלק בלתי נפרד מהאווירה הרוחנית של התקופה.

השילוב בין קולו של ברומר, הידוע בביצועיו הרגשיים והאותנטיים, לבין קולו המיוחד של דיקמן, יוצר חוויה מוזיקלית שמדברת אל הלב. העיבוד המושקע משלב בין צלילים עכשוויים לבין מסורת עתיקה, תוך יצירת אווירה שמתאימה לימי הרחמים והסליחות.

המחרוזת מצטרפת לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת ימי הסליחות והימים הנוראים. בין היתר, משה דוד וייסמאנדל השיק את 'עיני עמך' - סינגל תפילה מרטיט שהמתין ארבע שנים לרגע המדויק שלו, ודודי קאליש ודודי פולק הציגו את 'זכרתי לך' - מחרוזת ענק בהפקת ענק עם מקהלת נרננה ותזמורת מורחבת.

הפרויקט של ברומר ואורייתא מוכיח שוב כי מוזיקה איכותית ורוחנית יכולה להתחדש מדי שנה ולהמשיך לנגוע בלבבות, תוך שמירה על המסורת והאותנטיות שמאפיינות את התקופה המיוחדת הזו של השנה.