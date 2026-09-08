ימים ספורים לפני ראש השנה, כשעשרות אלפי חסידים ומאמינים מכל העולם עושים את דרכם לציונו של רבי נחמן מברסלב, מקבל הקהל מתנה מוזיקלית מיוחדת: ארגון 'תודה לך השם' משחרר גרסת רמיקס חדשה ואנרגטית לסינגל המצליח 'הריני מקשר עצמי', בשיתוף פעולה עם DJ Farbreng, משה שטורך ו-AFIkoMAN. הפרויקט מגיע בעיתוי מדויק - לקראת הנסיעה הגדולה לאומן, ומציע חוויה מוזיקלית תוססת שמשלבת מסורת עתיקה עם צלילים עכשוויים.

השיר מבוסס על תפילת 'הריני מקשר עצמי' המיוחסת לרבי נתן מברסלב זי"ע, אשר נכתבה בעקבות הוראתו המפורסמת של רבי נחמן להצהיר לפני התפילה: 'הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים שבדורנו'. עם השנים הורחב הנוסח והוא כולל את קישור כל כוחות האדם - המחשבה, הדיבור, המעשה, הרצונות והכוונות - לצדיקי האמת, ובפרט לרבי נחמן בן פיגא.

הגרסה החדשה מעניקה למילים העתיקות לבוש עכשווי, מקפיץ ומלא שמחה. העיבוד התוסס נועד ללוות את הנוסעים בדרכים: ברכבים, בשדות התעופה, בפקקים הארוכים, באוטובוסים, וגם ברגעים שבהם צצות 'מניעות' בדרך. המוזיקה הופכת את המילים הכתובות לחוויה חיה של התקשרות ושמחה, ומכניסה את המאזינים לאווירת החג הנכונה.

תנועת 'תודה לך השם' נולדה בהשגחה פרטית מפתיעה: חבורת חברים מפייב טאונס שבניו יורק ביקרה בשבת בצפת, ושם שמעו יהודי מקומי אומר בטבעיות 'תודה לך השם'. הדבר הפשוט הזה - לחיות עם נוכחות ה' באופן כל כך טבעי - ריגש אותם עמוקות והפך לאבן היסוד של תנועה עולמית.

ב-2018 הולחן הניגון הראשון, וכיום התנועה מונה קהילה של יותר מ-100,000 עוקבים ברשתות החברתיות, עם משתתפים מארה"ב, קנדה, ישראל, ארגנטינה, מקסיקו, הולנד ועוד. התנועה מפיקה מוזיקה, תוכן תורני, פודקאסטים ומרצ'נדייז - והכל מתוך מטרה אחת: להפיץ הכרת תודה, חשיבה חיובית וחיבור עמוק לבורא עולם.

הרמיקס החדש מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת ראש השנה. בין היתר, משה דוד וייסמאנדל השיק את 'עיני עמך' - סינגל תפילה מרטיט שהמתין ארבע שנים לרגע המדויק שלו, ודודי קאליש ודודי פולק הציגו את המחרוזת 'זכרתי לך' - פרויקט מוזיקלי מרגש שמחבר בין שני ענקי הזמר החסידי.

לחן: אהרן סגל | עיבוד: איזי דריהם | הפקה: מנדי פורטנוי