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ריח וטעם מנצחים

טורט הדבש שתמיד מצליח - גבוה, אוורירי ורך בטירוף

יש עוגות דבש שיוצאות קצת כבדות, ויש את הטורט הזה - גבוה, רך ואוורירי, כזה שפשוט מצליח פעם אחר פעם. כבר בזמן האפייה הבית מתמלא בריח עמוק של דבש, קינמון וקפה, וכשפורסים אותו מתקבלת עוגה רכה שכיף במיוחד להגיש ליד כוס תה או קפה בחג (אוכל ומתכונים)

טורט הדבש שתמיד מצליח - גבוה, אוורירי ורך בטירוף (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות50
זמן הכנה45 דק'
רמת קושיבינוני
פרווה

מצרכים

    הכמות מספיקה לכ-5 תבניות אינגליש קייק.

    • 10 ביצים
    • 2 כוסות סוכר
    • 1 כוס דבש
    • 1 כוס שמן
    • 1 כוס מים רותחים
    • 1 כפית סודה לשתייה
    • 2 כפות קפה נמס
    • 1 כף ליקר
    • 1 כפית קינמון
    • 1/2 כוס יין אדום מתוק
    • 2 חבילות אבקת אפייה
    • 4 כוסות קמח

    אופן ההכנה

    1. מפרידים את הביצים. מעבירים את החלבונים לקערת המיקסר ומקציפים עם כוס אחת של סוכר עד לקבלת קצף יציב ואוורירי.

    2. בקערה נפרדת מקציפים את החלמונים עם כוס הסוכר הנותרת. תוך כדי הקצפה מוסיפים בהדרגה את השמן ולאחר מכן את הדבש.

    3. ממיסים את הקפה הנמס בכוס המים הרותחים. מוסיפים לכוס כפית סודה לשתייה ומיד שופכים את התערובת לקערת החלמונים - חשוב לעשות זאת במהירות, לפני שהתערובת תתסוס ותגלוש מהכוס.

    4. מוסיפים לקערת החלמונים את הליקר, הקינמון, היין והקמח ומערבבים עד לקבלת בלילה אחידה.

    5. מוסיפים בהדרגה את בלילת החלמונים אל קצף החלבונים ומערבבים בעדינות, כדי לשמור ככל האפשר על האווריריות.

    6. מוסיפים את אבקת האפייה ומערבבים בעדינות ובמהירות נמוכה רק עד שהיא נטמעת בבלילה.

    7. מחלקים את הבלילה בין 5 תבניות אינגליש קייק מרופדות בנייר אפייה.

    8. אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות במשך כ-40 דקות, עד שהעוגות מקבלות גוון זהוב-שחום ונראות אפויות. בהתאם לתנור, אפשר לסובב את התבניות במהלך האפייה כדי לקבל אפייה אחידה.

    מצננים מעט, פורסים ומגישים. הריח כבר יעשה את שאר העבודה.

    שנה טובה ומתוקה!

    בתאבון!

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    ראש השנהמתכונים לראש השנהעוגת דבשטורט דבשטלי בר

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