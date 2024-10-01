ראש השנה בפתח, והשאלה הנצחית חוזרת: איך להכין עוגת דבש שבאמת תהיה אוורירית ולא תיפול? אחרי שנים של ניסויים וכשלונות, המתכון הזה הציל לי את החג עם עוגה מושלמת שתמיד נגמרת עוד לפני שהחג בכלל מסתיים. ספויילר: הטריק עם הסודה לשתייה ומי הקפה הרותחים הוא מה שהופך את העוגה לענן מושלם של מתיקות ואווריריות (אוכל ומתכונים)
ריח התבשילים כבר מכה באפכם וראש השנה מתקרב, יש מצרך מתוק אחד שאי אפשר לוותר עליו: עוגת דבש! בין אם אתם אופים ותיקים או מנסים את כוחכם בקלאסיקה הזו בפעם הראשונה, עוגת הדבש הזו תמלא את ביתכם בניחוח החם והמנחם של החג ותביא שמחה לכל ביס- מוכנים לטרוף קצת מתיקות לקראת השנה החדשה? בואו נתחיל לאפות!