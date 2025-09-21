כיכר השבת
סוד עוגת הדבש האוורירית נחשף: המתכון המלא לחג

ראש השנה בפתח, והשאלה הנצחית חוזרת: איך להכין עוגת דבש שבאמת תהיה אוורירית ולא תיפול? אחרי שנים של ניסויים וכשלונות, המתכון הזה הציל לי את החג עם עוגה מושלמת שתמיד נגמרת עוד לפני שהחג בכלל מסתיים. ספויילר: הטריק עם הסודה לשתייה ומי הקפה הרותחים הוא מה שהופך את העוגה לענן מושלם של מתיקות ואווריריות (אוכל ומתכונים)

עוגת הדבש הכי אוורירית שטעמתם בחיים (טלי בר)
סועדים10
זמן הכנה45 דק'
רמת קושיבינוני
פרווה

מצרכים

    מצרכים

    • 5 תבניות אינגליש קייק
    • 10 ביצים
    • 2 כוסות סוכר
    • 1 כוס דבש
    • 1 כוס שמן
    • 1 כוס מים רותחים
    • 1 כפית סודה לשתיה
    • 2 כפות קפה נמס
    • 1 כף ליקר
    • כפית קינמון
    • 1/2 כוס יין אדום מתוק
    • 2 חב' אבקת אפייה
    • 4 כוסות קמח

    אופן ההכנה

    בלילת החלבונים: הפרידו את הביצים, הקציפו את החלבונים עם כוס סוכר.

    בלילת החלמונים: בקערה נפרדת- הקציפו את החלמונים עם כוס סוכר. לאחר ההקצפה הוסיפו באיטיות את השמן. לאחר מכן הוסיפו בהדרגה את הדבש, ערבבו בכוס את הקפה עם המים החמים, הוסיפו למי הקפה כפית סודה לשתייה ובמהירות שפכו לתוך הקערה את מי הקפה והסודה לשתייה, לפני שיתסוס ויישפך החוצה. הוסיפו את שאר המרכיבים לבלילת החלמונים (חוץ מאבקת אפייה)

    איחוד הבלילות: הוסיפו בערבול עדין את בלילת החלמונים לקערת החלבונים המוקצפים עד לערבוב אחיד. הוסיפו אבקת אפייה וערבבו בעדינות במיקסר.

    חלוקה ואפייה: חלקו את הבלילה המאוחדת ל-5 תבניות אינגלייש קייק. אפו בתנור שחומם מראש על 180 מעלות כ-40 דקות, עד לקבלת גוון אפוי. עקבו במהלך האפייה אחר העוגה, ייתכן ותצטרכו לסובב את התבנית לקבלת אפייה אחידה.

    בתאבון ושנה טובה ומתוקה!

