סוד השפים: איך להמיס שוקולד בלי גושים ובלי שיישרף?

שוקולד מורכב משומן, סוכר וקקאו - כולם רגישים לחום. חום גבוה מדי משנה את מבנה השומן, והשוקולד “שורף” את עצמו: הוא הופך לגרגרי ולא חלק, מרקמו מתייבש והטעם הופך מר. שוקולד מריר סובל יותר חום, שוקולד חלב - הרבה פחות.

השיטה הבטוחה ביותר: סיר בתוך סיר

קחו קערה עמידה לחום והניחו אותה מעל סיר עם מים רותחים (בלי שהקערה נוגעת במים).

סופלה שוקולד: המתכון הסודי שכל השפים מסתירים טלי בר | 10:36

חתכו את השוקולד לקוביות קטנות - כך הוא יימס מהר ובאופן אחיד.

ערבבו בעדינות ובקצב סבלני. אל תמהרו - השוקולד נמס בהדרגה.

הוסיפו טיפה שמן קוקוס או חמאה (חצי כפית לכל 100 גרם שוקולד) לקבלת מרקם חלק וקרמי.

מיקרוגל - כן, אבל בזהירות

אם אתם ממהרים, המיקרוגל עובד - אבל צריך לשלב הפסקות קצרות:

חממו 20 שניות, ערבבו, חזרו על הפעולה עד שהשוקולד נמס.

אל תתפתו לחמם דקה אחת ברצף - זו הדרך הקלה לשרוף אותו.

טיפים של מקצוענים

תמיד השתמשו בקערה יבשה - אפילו טיפ של מים יכול לגרום לשוקולד להיקרש.

שוקולד מריר מתנהג טוב יותר מממתקים עם תוספות כמו אגוזים או חלב - אלו יכולים להשפיע על ההמסה.

רוצים שוקולד מבריק? לאחר ההמסה, קררו אותו קלות וטלטלו - כך השומן מתייצב יפה והטעם נשאר חלק.

סוד קטן: סבלנות מנצחת

ההבדל בין שוקולד חלק, מנצנץ, מושלם לשוקולד שרוף הוא סבלנות. לא צריך “לזרוק” אותו על האש או לסיבוב ארוך במיקרוגל - הניחו לו להינמס בקצב שלו, שימו לב לטמפרטורה וערבבו בעדינות.