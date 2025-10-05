לבצק:

1 ק"ג קמח

2 כפות שמרים יבשים

1 כוס סוכר

2 ביצים

2 כוסות שמן

2 כוסות מים

מעט מלח

למילוי:

½ 1 כוס קקאו

3 כוסות סוכר

2 כוסות שמן

4 חב' סוכר וניל

1 חבילת פודינג שוקולד

אופן ההכנה

הכנת הבצק:

מקציפים במעבד מזון את הביצים עד שמתקבלת קציפה בהירה ואוורירית.

תוך כדי הקצפה, מטפטפים באיטיות את השמן - עד שמתקבל "מיונז" סמיך. זה הפטנט שמחליף את המרגרינה ומעניק לבצק רכות מיוחדת.

בקערת מיקסר נפרדת שמים קמח, שמרים, סוכר ומלח (נזהרים שהמלח לא יגע ישירות בשמרים).

מוסיפים את ה"מיונז" והמים, ולשים עד לקבלת בצק רך ונעים.

מכסים ומתפיחים במקרר כשעתיים.

הכנת המילוי:

בקערה מערבבים את כל החומרים היבשים: קקאו, סוכר, סוכר וניל ופודינג.

בקערה נפרדת מניחים את השמן.

הרכבת העוגות:

מחלקים את הבצק ל-6 חלקים.

מרדדים כל חלק לעלה מרובע בגודל תבנית אינגליש קייק.

בעזרת מברשת מורחים שכבה דקה של שמן ומפזרים מעל תערובת יבשה.

מקפלים את העלה לחצי, שוב מורחים שמן, שוב מפזרים מילוי - ואז מגלגלים לרול הדוק.

סוגרים היטב את הצדדים, חוצים את הרול באמצע וקולעים לצמה.

מניחים בתבנית אינגליש קייק. חוזרים על הפעולה עם כל ששת החלקים.

מברישים ביצה טרופה מעל ומפזרים שומשום.

מתפיחים את הפסים בתבניות כ-15 דקות נוספות.

אפייה:

מחממים תנור ל- 160 מעלות.

אופים 15 דקות על 160 מעלות.

מגביהים את החום ל-180 מעלות וממשיכים לאפות עד שהעוגות שחומות ואפויות לגוון

מושלם.

בתאבון!

