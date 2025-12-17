לכבוד חנוכה: לביבות ירק וחזה עוף פריכות לצד מטבל טחינה מרענן

לביבות חזה עוף ( צילום: חיים ויטאל כהן צדק )

לא לחינם בחנוכה את המפגש המשפחתי בוחרים לציין כ'ערב לביבות', יש משהו בלביבות שמרגיש תמיד כמו בית. הן לא מתיימרות, לא דורשות ציוד מיוחד, אבל אם עובדים נכון - הן הופכות לארוחה של ממש. כאן מדובר בלביבות שמבוססות על ירקות מגוררים, חזה עוף שנקצץ לקוביות קטנות ותיבול מדויק, כזה שנותן עומק בלי להשתלט. הסוד טמון בשלב אחד קריטי: סחיטה. בלי מים מיותרים, הכול מתאחד למרקם מושלם שמאפשר טיגון קריספי מבחוץ ורכות נפלאה מבפנים.

המרכיבים עבור הלביבות בצל

זוקיני

גזר

תפוח אדמה

פטרוזיליה

חזה עוף

ביצים

קורנפלור

מלח ופלפל

סומק

טחינה גולמית

מים קרים

מלח ופלפל

סומק

לימון פרסי טחון

שום גבישי או שום כתוש אופן ההכנה הלביבות את כל הירקות, למעט הבצל, מגררים בפומפייה בצד הגס. את הבצל פורסים לרצועות דקות. בשלב הזה מוסיפים רק מלח ומניחים לתערובת לעמוד כמה דקות, עד שהירקות מגירים את הנוזלים שלהם. לאחר מכן סוחטים היטב את כל המסה - זה שלב קריטי שמבטיח לביבות יציבות ולא ספוגיות. לאחר הסחיטה מוסיפים את הביצים, הקורנפלור, הפלפל והסומק. חזה העוף נחתך לקוביות קטנות, אך לא זעירות מדי, כדי לשמור על עסיסיות. קוצצים את הפטרוזיליה ומוסיפים לתערובת. מערבבים היטב עד שמתקבלת מסה אחידה. מחממים שמן לטיגון עמוק ומטגנים כפות מהתערובת עד הזהבה עמוקה. הלביבות צריכות לצאת קריספיות מבחוץ ורכות מבפנים. מעבירים לנייר סופג.

לביבות חזה עוף ( צילום: שף חיים ויטאל כהן צדק )

מטבל הטחינה

מערבבים טחינה גולמית עם מים קרים בהדרגה עד למרקם חלק וקטיפתי. מוסיפים מלח, פלפל, סומק, לימון פרסי טחון ושום. הסומק נותן חמצמצות עדינה שמחליפה את הלימון, אך מי שאוהב חמיצות מודגשת יכול להוסיף גם מיץ לימון טבעי.

הגשה

מגישים את הלביבות חמות, עם מטבל הטחינה בצד, ומפזרים מעל הלביבות עלי כוסברה טריים ועל הטחינה מעט שמן זית. זו מנה שמתאימה גם לארוחה משפחתית, גם לאירוח קליל, ובעיקר כזו שנעלמת מהצלחת מהר יותר ממה שמתכננים. חנוכה שמח.

קרדיט: חיים ויטאל כהן צדק