סופלה אישי נמס בפה - כך תכינו את הסופלה שמצליח תמיד

מנות/יחידות12
זמן הכנה25 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
- 200 גרם שוקולד מריר איכותי
- 100 גרם מרגרינה
- ¾ כוס שמן
- 4 ביצים
- 150 גרם אבקת סוכר
- ⅔ כוס קורנפלור
הוראות הכנה
ממיסים את השוקולד יחד עם המרגרינה והשמן בסיר קטן או במיקרוגל עד לקבלת תערובת חלקה.
במעבד מזון או בבלנדר - טוחנים את שאר המרכיבים: ביצים, אבקת סוכר וקורנפלור.
מאחדים את התערובת עם השוקולד המומס ומערבבים היטב.
יוצקים ל-12 כוסיות קטנות המיועדות לאפייה.
אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות למשך 15 דקות בדיוק.
להגיש וליהנות:
מגישים חם - כשהשוקולד נמס, רך ונשפך בלשון, או מחממים מעט לפני ההגשה.
הקינוח הזה תמיד מצליח, טעים, קל להכנה, וגורף מחמאות בכל פעם מחדש. מושלם לנעילת סעודת חג!
בתאבון!
