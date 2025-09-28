כיכר השבת
סופלה אישי נמס בפה - כך תכינו את הסופלה שמצליח תמיד

יש קינוחים שעוצרים את כל השיחה סביב השולחן - וזה אחד מהם. נמס בפה, מפנק, וממלא את הבית בניחוח שוקולד משכר שכובש את כולם כבר מנגיסה הראשונה. והכי חשוב? לוקח רק 10 דקות הכנה ועוד 15 דקות אפייה - ויש לכם קינוח מושלם לגוון בחגים (אוכל ומתכונים)

סופלה - נמס בפה, מפנק, וממלא את הבית בניחוח שוקולד (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות12
זמן הכנה25 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 200 גרם שוקולד מריר איכותי
    • 100 גרם מרגרינה
    • ¾ כוס שמן
    • 4 ביצים
    • 150 גרם אבקת סוכר
    • ⅔ כוס קורנפלור

    הוראות הכנה

    ממיסים את השוקולד יחד עם המרגרינה והשמן בסיר קטן או במיקרוגל עד לקבלת תערובת חלקה.

    במעבד מזון או בבלנדר - טוחנים את שאר המרכיבים: ביצים, אבקת סוכר וקורנפלור.

    מאחדים את התערובת עם השוקולד המומס ומערבבים היטב.

    יוצקים ל-12 כוסיות קטנות המיועדות לאפייה.

    אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות למשך 15 דקות בדיוק.

    להגיש וליהנות:

    מגישים חם - כשהשוקולד נמס, רך ונשפך בלשון, או מחממים מעט לפני ההגשה.

    הקינוח הזה תמיד מצליח, טעים, קל להכנה, וגורף מחמאות בכל פעם מחדש. מושלם לנעילת סעודת חג!

    בתאבון!

    אהבתם? שתפו בתגובות!

