קל להכנה סופלה אישי נמס בפה - כך תכינו את הסופלה שמצליח תמיד יש קינוחים שעוצרים את כל השיחה סביב השולחן - וזה אחד מהם. נמס בפה, מפנק, וממלא את הבית בניחוח שוקולד משכר שכובש את כולם כבר מנגיסה הראשונה. והכי חשוב? לוקח רק 10 דקות הכנה ועוד 15 דקות אפייה - ויש לכם קינוח מושלם לגוון בחגים (אוכל ומתכונים)

טב טלי בר כיכר השבת | 10:36