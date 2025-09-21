כיכר השבת
טעם ממכר

עוגיות דבש אווריריות שנמסות בפה - המתכון הסודי

הריח הזה של דבש חם וקינמון שמתפשט בכל הבית - זה הסימן שהחג באמת מתחיל. אחרי שנים של עוגיות קשות או יבשות מדי, סוף סוף מצאתי את המתכון שעובד בכל פעם. עוגיות רכות, אווריריות, שפשוט נמסות בפה (אוכל ומתכונים)

עוגיות דבש אווריריות שנמסות בפה - המתכון הסודי (טלי בר)
מנות/יחידות30
זמן הכנה35 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 3 ביצים גדולות
    • ½ כוס סוכר
    • ½ כוס שמן קנולה (או שמן ניטרלי אחר)
    • ½ כוס דבש איכותי
    • 1 כפית תמצית וניל
    • ½ כפית קינמון (לא חובה אבל מוסיף ניחוח)
    • 2 כוסות קמח לבן (אפשר לשלב חצי כוס קמח מלא למרקם עמוק יותר)
    • 2 כפיות אבקת אפייה
    • קורט מלח

    לציפוי:

    • ¼ כוס דבש
    • ¼ כוס מים
  • סוכריות/שקדים גרוסים/קוקוס לקישוט (לפי הטעם)

    • אופן ההכנה:

    בקערה גדולה טורפים היטב ביצים עם סוכר עד שהתערובת בהירה ותפוחה.

    מוסיפים שמן, דבש, וניל וקינמון ומערבבים.

    מנפים פנימה קמח, אבקת אפייה ומלח - ומערבבים עד שמתקבל בצק רך אך לא דביק מדי.

    אם הבצק דביק - מוסיפים עוד מעט קמח, כף־שתיים.

    מגלגלים בידיים משומנות כדורים קטנים (כ־2–3 ס"מ קוטר) ומניחים בתבנית עם נייר אפייה.

    אופים בתנור שחומם מראש ל-170 מעלות כ-12-15 דקות עד שהכדורים תפוחים וזהובים בהירים.

    בינתיים מכינים את סירופ הדבש: מחממים בסיר קטן דבש ומים עד רתיחה קלה.

    כשהעוגיות יוצאות מהתנור - טובלים אותן חמות בסירופ הדבש, מגלגלים קלות ומוציאים לרשת.

    אם רוצים, מפזרים מעל שקדים גרוסים/קוקוס/סוכריות צבעוניות.

    טיפים להצלחה:

    אוויריריות: חשוב לטרוף היטב את הביצים והסוכר בהתחלה. זה מה שנותן נפח.

    גלגול קל: שמנו את הידיים קלות כדי שהבצק יתגלגל יפה ולא יידבק.

    לא מתפרק: אל תייבשו את העוגיות יותר מדי בתנור. מיד כשהן מקבלות גוון זהוב - מוציאים. הסירופ יספג וייתן חוזק.

    בתאבון!

    אהבתם? שתפו בתגובות!

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (100%)

    לא (0%)

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    עוד בעוגות ועוגיות:

    לעוד כתבות
    כיכר השבת
    פנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר