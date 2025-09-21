עוגיות דבש אווריריות שנמסות בפה - המתכון הסודי

3 ביצים גדולות

½ כוס סוכר

½ כוס שמן קנולה (או שמן ניטרלי אחר)

½ כוס דבש איכותי

1 כפית תמצית וניל

½ כפית קינמון (לא חובה אבל מוסיף ניחוח)

2 כוסות קמח לבן (אפשר לשלב חצי כוס קמח מלא למרקם עמוק יותר)

2 כפיות אבקת אפייה

קורט מלח

לציפוי:

¼ כוס דבש

¼ כוס מים

סוכריות/שקדים גרוסים/קוקוס לקישוט (לפי הטעם)

אופן ההכנה:

בקערה גדולה טורפים היטב ביצים עם סוכר עד שהתערובת בהירה ותפוחה.

מוסיפים שמן, דבש, וניל וקינמון ומערבבים.

מנפים פנימה קמח, אבקת אפייה ומלח - ומערבבים עד שמתקבל בצק רך אך לא דביק מדי.

אם הבצק דביק - מוסיפים עוד מעט קמח, כף־שתיים.

מגלגלים בידיים משומנות כדורים קטנים (כ־2–3 ס"מ קוטר) ומניחים בתבנית עם נייר אפייה.

אופים בתנור שחומם מראש ל-170 מעלות כ-12-15 דקות עד שהכדורים תפוחים וזהובים בהירים.

בינתיים מכינים את סירופ הדבש: מחממים בסיר קטן דבש ומים עד רתיחה קלה.

כשהעוגיות יוצאות מהתנור - טובלים אותן חמות בסירופ הדבש, מגלגלים קלות ומוציאים לרשת.

אם רוצים, מפזרים מעל שקדים גרוסים/קוקוס/סוכריות צבעוניות.

טיפים להצלחה:

אוויריריות: חשוב לטרוף היטב את הביצים והסוכר בהתחלה. זה מה שנותן נפח.

גלגול קל: שמנו את הידיים קלות כדי שהבצק יתגלגל יפה ולא יידבק.

לא מתפרק: אל תייבשו את העוגיות יותר מדי בתנור. מיד כשהן מקבלות גוון זהוב - מוציאים. הסירופ יספג וייתן חוזק.

בתאבון!

