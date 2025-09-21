עוגיות דבש אווריריות שנמסות בפה - המתכון הסודי

מצרכים
- 3 ביצים גדולות
- ½ כוס סוכר
- ½ כוס שמן קנולה (או שמן ניטרלי אחר)
- ½ כוס דבש איכותי
- 1 כפית תמצית וניל
- ½ כפית קינמון (לא חובה אבל מוסיף ניחוח)
- 2 כוסות קמח לבן (אפשר לשלב חצי כוס קמח מלא למרקם עמוק יותר)
- 2 כפיות אבקת אפייה
- קורט מלח
לציפוי:
- ¼ כוס דבש
- ¼ כוס מים
אופן ההכנה:
בקערה גדולה טורפים היטב ביצים עם סוכר עד שהתערובת בהירה ותפוחה.
מוסיפים שמן, דבש, וניל וקינמון ומערבבים.
מנפים פנימה קמח, אבקת אפייה ומלח - ומערבבים עד שמתקבל בצק רך אך לא דביק מדי.
אם הבצק דביק - מוסיפים עוד מעט קמח, כף־שתיים.
מגלגלים בידיים משומנות כדורים קטנים (כ־2–3 ס"מ קוטר) ומניחים בתבנית עם נייר אפייה.
אופים בתנור שחומם מראש ל-170 מעלות כ-12-15 דקות עד שהכדורים תפוחים וזהובים בהירים.
בינתיים מכינים את סירופ הדבש: מחממים בסיר קטן דבש ומים עד רתיחה קלה.
כשהעוגיות יוצאות מהתנור - טובלים אותן חמות בסירופ הדבש, מגלגלים קלות ומוציאים לרשת.
אם רוצים, מפזרים מעל שקדים גרוסים/קוקוס/סוכריות צבעוניות.
טיפים להצלחה:
אוויריריות: חשוב לטרוף היטב את הביצים והסוכר בהתחלה. זה מה שנותן נפח.
גלגול קל: שמנו את הידיים קלות כדי שהבצק יתגלגל יפה ולא יידבק.
לא מתפרק: אל תייבשו את העוגיות יותר מדי בתנור. מיד כשהן מקבלות גוון זהוב - מוציאים. הסירופ יספג וייתן חוזק.
בתאבון!
אהבתם? שתפו בתגובות!
0 תגובות