סעודה מפסקת מושלמת: 10 המתכונים שיחזיקו אתכם בצום

10 מתכונים מנצחים לערב יום כיפור ( טלי בר )

1. סלט קינואה ובטטה

מצרכים: 1 כוס קינואה

2 בטטות בינוניות, קלופות וקצוצות לקוביות

חצי כוס גרגרי חמנייה קלויים

חופן עלי רוקט או תרד

2 כפות שמן זית

מלח ופלפל לפי הטעם

מבשלים את הקינואה לפי ההוראות על האריזה ומניחים להתקרר. מחממים תנור ל-200 מעלות, מניחים את קוביות הבטטה על תבנית עם מעט שמן זית ומלח, ואופים כ-20 דקות עד שהן רכות וזהובות. בקערה גדולה מערבבים קינואה, בטטה, גרגרי חמנייה ועלים. מוסיפים מיץ לימון, שמן זית, מלח ופלפל. מערבבים היטב ומגישים.

לט קינואה ובטטה ( טלי בר )

2. מרק ירקות מזין

מצרכים:

2 גזרים

2 קישואים

2 תפוחי אדמה קטנים

1 בצל גדול

2 כפות שמן זית

1.5 ליטר מים או ציר ירקות

מלח ופלפל לפי הטעם

חופן פטרוזיליה קצוצה

הוראות הכנה:

קוצצים את כל הירקות לקוביות.

בסיר גדול מחממים שמן זית ומטגנים קלות את הבצל עד שקוף.

מוסיפים את שאר הירקות ומטגנים 2–3 דקות.

מוסיפים מים/ציר ירקות, מביאים לרתיחה ומבשלים 25–30 דקות עד שהירקות רכים.

ניתן לטחון בבלנדר מוט למרק חלק או להשאיר גס.

מתבלים במלח, פלפל ומפזרים פטרוזיליה לפני ההגשה.

מרק ירקות מזין ( טלי בר )

3. מאפינס שיבולת שועל

מצרכים:

6 תבניות מאפינס בינוניות

1 כוס שיבולת שועל

1 כוס חלב סויה

1 ביצה

2 כפות דבש

חצי כפית קינמון

חצי כפית אבקת אפייה

חופן צימוקים

הוראות הכנה:

מחממים תנור ל-180 מעלות ומשמנים תבנית מאפינס.

מערבבים בקערה את כל החומרים היבשים, ואז מוסיפים ביצה, חלב סויה ודבש.

יוצקים לתבנית ומפזרים צימוקים מעל.

אופים כ-20–25 דקות עד להזהבה קלה.

מאפינס שיבולת שועל ( צילום: טלי בר )

4. עוף מתקתק עם משמשים יבשים

מצרכים:

6 כרעיים עוף (או שוקיים/חזה – לפי הטעם)

1 בצל גדול קצוץ גס

2 כפות שמן זית

חצי כוס משמשים יבשים חצויים

2 כפות דבש

2 כפות רוטב סויה

חצי כפית קינמון

חצי כפית פפריקה מתוקה

חצי כפית כורכום (אופציונלי – מוסיף צבע זהוב)

מלח ופלפל לפי הטעם

כוס מים חמים או ציר עוף

הוראות הכנה:

מחממים תנור ל־190 מעלות.

בסיר קטן מערבבים דבש, סויה, קינמון, פפריקה, כורכום, מלח ופלפל עם כוס מים/ציר עוף.

מחממים מחבת עם שמן זית, צורבים את חלקי העוף מכל הצדדים עד שמזהיבים קלות.

מעבירים לתבנית אפייה, מוסיפים בצל קצוץ ומשמשים יבשים.

יוצקים מעל את הרוטב, מכסים בנייר כסף ואופים כ־45 דקות.

מסירים את הנייר ואופים עוד 20 דקות עד שהעוף מזהיב והרוטב מצטמצם מעט.

טיפ חגיגי:

אפשר להוסיף גם חופן שקדים קלויים ממש לפני ההגשה - זה נותן קראנצ'יות ומראה יוקרתי.

עוף מתקתק עם משמשים ( צילום: טלי בר )

5. מרק כרובית וברוקולי

מצרכים:

חצי ראש כרובית

חצי ראש ברוקולי

1 בצל

2 כפות שמן זית

1 ליטר מים או ציר ירקות

מלח ופלפל לפי הטעם

הוראות הכנה:

קוצצים את הכרובית, הברוקולי והבצל.

מטגנים את הבצל בשמן זית קלות, מוסיפים את הירקות והמים/ציר ירקות.

מבשלים 20 דקות עד שהירקות רכים.

טוחנים למרק חלק ומוסיפים מלח ופלפל לפי הטעם.

מרק כרובית וברוקולי ( טלי בר )

6. קרעפלאך במילוי בשרי

כמות: 32 קרעפלך

מצרכים

לבצק

2 וחצי כוסות קמח מנופה

קורט מלח

1 ביצה גדולה

1 חלמון

1/2 כוס מים

למלית

250 גרם בשר בקר טחון

1 בצל קטן מגורד חי דק מאוד או מטוגן קלות

¼ כפית פלפל שחור טחון

¾ כפית מלח

אופן ההכנה

מכינים את הבצק

בקערה גדולה מערבבים קמח ומלח. מוסיפים את הביצה, החלמון והמים, ולשים בעזרת כף עץ (או במעבד מזון עם להב מתכת) עד שמתקבל בצק רך וחלק.

מכסים בניילון נצמד ומכניסים למקרר ל-30 דקות לפחות או עד לילה שלם.

מכינים את המילוי:

מערבבים את חומרי המלוי בקערה בעזרת כף.

מכינים את הקרעפלך

מרתיחים סיר גדול עם מים מומלחים.

על משטח מקומח היטב (או בעזרת מכונת פסטה ידנית) מרדדים את הבצק דק ככל האפשר. חותכים לריבועים בגודל 7–8 ס"מ – אמורים לצאת 32 ריבועים.

מניחים כחצי כפית מהמלית במרכז כל ריבוע. מקפלים למשולש ומהדקים היטב את הקצוות.

זורקים את הקרעפלך המוכנים למים הרותחים, מערבבים בעדינות בכף עץ כדי שלא יידבקו, ומבשלים 20 דקות.

אם הם נדבקים, משחררים בעדינות עם כף העץ. לאחר 20 דקות מסננים בעזרת כף מחוררת או כף רשת. מגישים מיד בתוך מרק חם או מקפיאים.

קרעפלך במילוי בשרי ( טלי בר )

7. בלינצ'ס במילוי פירה תפוחי אדמה, בצל ופטריות

מצרכים לבלילה (כ־10 בלינצ’סים):

1 כוס קמח לבן מנופה

1 כוס מים

2 ביצים

2 כפות שמן

חצי כפית מלח

מצרכים למילוי:

4 תפוחי אדמה בינוניים, קלופים

1 בצל גדול קצוץ

5–6 כפות פטריות משימורים קצוצות (סחוטות היטב מהנוזלים)

2 כפות שמן לטיגון

מלח ופלפל לפי הטעם

הוראות הכנה:

להכנת הבלילה:

טורפים בקערה את הביצים עם המים, השמן והמלח.

מוסיפים בהדרגה את הקמח תוך כדי טריפה עד שמתקבלת בלילה חלקה וללא גושים.

נותנים לבלילה לנוח כ־20 דקות.

מחממים מחבת טפלון קטנה/בינונית, משמנים קלות. יוצקים כ־2–3 כפות בלילה ומטים את המחבת כך שתכסה את כל התחתית בשכבה דקה.

מטגנים כדקה מכל צד עד שמזהיב קלות. מניחים בצד.

להכנת המילוי:

מבשלים את תפוחי האדמה בסיר עם מים עד שהם רכים. מסננים ומועכים לפירה חלק.

במחבת מחממים שמן, מטגנים את הבצל עד שהוא זהוב ומתקרמל.

מוסיפים את הפטריות הקצוצות, מטגנים יחד עוד 2 דקות.

מערבבים את הבצל והפטריות לתוך הפירה, מתבלים במלח ופלפל.

להרכבת הבלינצ’ס:

מניחים כף נדיבה מהמילוי במרכז כל בלינצ’ה, מגלגלים כמו רול או סוגרים מעט מהצדדים.

אפשר להגיש כך או לטגן שוב קלות על מחבת עם מעט שמן עד להשחמה עדינה מכל הצדדים – זה נותן טעם מושלם.

טיפ שדרוג:

אפשר להוסיף מעט עשבי תיבול קצוצים (כמו פטרוזיליה או שמיר) לפירה – זה מוסיף רעננות וטעם חגיגי.

בלינצ'ס במילוי פירה תפוחי אדמה, בצל ופטריות ( טלי בר )

8. סלט גזר אסיאתי מתקתק

מצרכים:

4 גזרים בינוניים מגוררים גס

חופן כוסברה או פטרוזיליה קצוצה

2 כפות חמוציות

2 כפות שמן זית

2 כפות רוטב סויה

1 כף דבש

חצי כף חומץ אורז/תפוחים

הוראות הכנה

מערבבים הכול יחד ומניחים במקרר לחצי שעה לספיגת טעמים.

סלט גזר ( טלי בר )

9. סלט פלפלים צבעוניים קלויים עם שום

מצרכים:

3 פלפלים אדומים

2 פלפלים צהובים

1 פלפל כתום

2 שיני שום פרוסות דק

3 כפות שמן זית

1 כף חומץ בלסמי

מלח ופלפל

הוראות הכנה:

קולים את הפלפלים בתנור/גריל עד שהקליפה משחירה מעט.

מקלפים ומפרקים לרצועות.

מערבבים עם שום, שמן זית, בלסמי, מלח ופלפל.

נותנים לסלט לנוח במקרר שעה - הטעמים משתבחים.

סלט פלפלים צבעוניים קלויים עם שום ( טלי בר )

סלט חסה קלאסי עם קרוטונים

מצרכים:

חבילת חסה שטופה וקצוצה גס

2 מלפפונים קצוצים לקוביות

3 עגבניות בינוניות קצוצות

חצי בצל סגול פרוס דק (אופציונלי, למי שאוהב)

חופן זיתים שחורים (בלי חרצנים)

חופן קרוטונים

לרוטב

3 כפות שמן זית איכותי

1 כף חומץ תפוחים או לימון סחוט טרי

1 כפית חרדל דיז'ון

1 כפית סילאן/דבש (לא חובה, רק אם רוצים מתקתק)

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

אופן ההכנה:

מערבבים בקערה גדולה את כל הירקות והחסה.

בקערית נפרדת מערבבים היטב את חומרי הרוטב עד שנוצר אמולסיה חלקה.

ממש לפני ההגשה - יוצקים את הרוטב, מערבבים, ומוסיפים קרוטונים מעל.

בתאבון!

אהבתם? שתפו בתגובות!