חורף אמיתי מתחיל מהרגע שבו הסיר הגדול עולה על האש, המטבח מתמלא בריח מתקתק של ירקות שורש, והאדים שמטפסים מעל המכסה מבטיחים את מה שכולנו מחכים לו: מרק חם, סמיך ומנחם, כזה שמחזיר את התחושה של בית גם בימים הכי קרים. המרק הזה שייך בדיוק למשפחה הזאת - פשוט להכנה, עשיר בטעם, ובעל עומק שמגיע משילוב חכם של תבלינים ומרקמים.

עם שורש סלרי שנותן טעם אדמה סמיך, דלעת שמוסיפה מתיקות, כרוב שמעניק טוויסט רענן, ותיבול שמניף את הכל למעלה עם נגיעות לימון פרסי, אגוז מוסקט וקורט קינמון - מתקבלת קערה שלא מביישת מסעדות יוקרה. המצרכים בצל

שיני שום

תפוח אדמה

גזר

דלעת

שורש סלרי

כרוב (לטוויסט המפתיע)

חצי לימון

עלי סלרי

מלח ופלפל

מעט קינמון (אופציונלי)

אגוז מוסקט

זנגביל טחון

כפית שטוחה של כורכום

כפית שטוחה של לימון פרסי טחון

עלי דפנה אופן ההכנה: חותכים את הירקות לקוביות גסות. בסיר רחב מחממים מעט שמן. מתחילים לאדות את הירקות בהדרגה כשהמטרה: לקבל טעם עדין של חריכה שמשאיר עומק במרק. כשהירקות מתחילים להתרכך, מוסיפים את כל התבלינים ונותנים להם חצי דקה להיפתח. מוסיפים מים עד לכיסוי, מביאים לרתיחה ומנמיכים לאש נמוכה. מבשלים לפחות שעה עד שכל הירקות מתרככים לרמה של ריבה. מוציאים את עלי הדפנה וטוחנים במוט בלנדר למרקם חלק. מתקנים סמיכות (מוסיפים מים אם צריך) ומתקנים תיבול לפי הטעם. קוצצים את עלי הסלרי ומוסיפים לסיר. סוחטים פנימה את מיץ מחצי הלימון ומערבבים. שלב ההגשה מוזגים את המרק לקערה עמוקה, מזלפים מעל מעט שמן זית, מפזרים סומאק עדין, ונותנים לקור בחוץ להבין שאין לו סיכוי מול החום שנשפך מהצלחת.

הצעת הגשה ( צילום: חיים ויטאל )

למה זה עובד כל כך טוב?

דבר ראשון, החמיצות לימונית מרעננת ושוברת את הכובד הטבעי של ירקות השורש, הכרוב לעומת זאת מכניס רעננות וגיוון מרקמי לא צפוי והלימון פרסי וקינמון אחראים לאופי המזרחי העדין שנשאר ברקע ולארומה המיוחדת, הטחינה מביאה טקסטורה חלקה וסמיכה שמעניקה תחושת פינוק אמיתית של חורף.

זה מרק שמכינים פעם אחת ומתאהבים. כזה שהילדים מבקשים שוב, שהאורחים שואלים עליו, ושאתם תרצו להכין כל פעם שהגשם מתחיל לטפטף. בתיאבון ולבריאות.

תודתי נתונה לשף חיים ויטאל על המתכון המוצלח