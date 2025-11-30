תרדמת חורף אצל דובים: למה הם נרדמים ומי מעיר אותם? | צפו

בעוד אנחנו מסירים את הפוך החם וקמים לעבודה בימות החורף, בעלי חיים רבים ממשיכים לישון. אבל זו לא סתם שינה מדובר בתרדמת חורף, תהליך פיזיולוגי מרתק שמאפשר ליונקים לשרוד תקופות של מחסור במזון ותנאי סביבה קשים.

במהלך התרדמת, כל פעילות הגוף מצטמצמת משמעותית: קצב הנשימה ופעימות הלב יורדים, טמפרטורת הגוף צונחת ולעיתים קרובה לזו של הסביבה, וחילוף החומרים יורד כמעט לאפס.

כדי לשרוד, החיות אוגרות שומן באמצעות אכילת יתר בימות הקיץ, שהופכת למאגר אנרגיה שמאפשר להן להישאר ללא אוכל ושתייה במשך זמן רב, לפעמים אפילו חודשים שלמים.

תרדמת החורף אינה נחלת הדובים בלבד. גם סנאים, קיפודים, עטלפים ואוגרים חווים אותה, אם במתכונת סדירה ואם רק כאשר יש מחסור במזון או ירידה חדה בטמפרטורה.

הדובים, עם זאת, מציגים מקרה מיוחד: אף שהם בעלי דם חם, הם מצליחים להיכנס למצב של תרדמה כמעט כמו חיות עם דם קר.

הם נכנסים למאורותיהם כשהשלג מתחיל לרדת, וכבר שבועות לפני כן הגוף מתחיל להאט: קצב הלב יורד, הפעילות פיזית מצטמצמת, והטמפרטורה צונחת בהדרגה. במשך החורף הם אינם אוכלים או שותים, אך הגוף שלהם מחזיר לעצמו חלבונים ומים מתוך השומן המטבולי, ושומר על השרירים והעצמות במצב מעולה, כמעט ללא נזק.

העוררות הדובים מתרדמת החורף מונעת על ידי רמזים פיזיולוגיים; טמפרטורת גופם מתחילה לעלות כבר חודשיים לפני הסוף, והם עוזבים את המאורה רק כשהטמפרטורה החיצונית הקריטית הנמוכה יותר עולה מספיק.

צ'אדה, דובה חומה בת 25 מהמזרח הרחוק, שהפכה לכוכבת רשת, בזכות הסרטון הוויראלי בה נצפתה צ'אדה קמה באיטיות ממאורתה, מתמתחת ומביטה סביב כאילו מכינה את עצמה נפשית ליום שמתחיל. התנועה האיטית, המנומנמת והמזכירה לכולנו את ימי ראשון בבוקר, הפכה אותה לסמל אוניברסלי של תחילת שבוע עמוס במיוחד.