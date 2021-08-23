החורף עדיין מדשדש, אבל הקושי לקום בבוקר שקר וחושך בחוץ כבר כאן | בשונה מאיתנו שקמים לעבודה, חיות רבות ממשיכות לישון במהלך החורף או יותר נכון ליפול 'לתרדמת חורף' | למה הן ישנות כל כך הרבה זמן, והאם הן לא שוכחות לאכול? (בעולם)
הסיפור שמסעיר את דנמרק: נערה שעברה תאונת דרכים, הוגדרה במצב של מוות קליני ולבקשת הרופאים, אבריה נתרמו להשתלה. אלא שאז, היא התעוררה במפתיע. המגזין הרפואי "מדיקל דיילי" מדווח כי בני משפחתה זועמים על בית החולים שניתקו אותה ממכשירי ההנשמה. אביה של הנערה כינה את הרופאים "שודדים בחלוקים לבנים"
הידרדרות משמעותית במצבו הבריאותי של נשיא מצרים לשעבר חוסני מובארק בן ה-84. דובר משרד הפנים המצרי אמר היום: "מובארק נכנס לתרדמת מלאה. שני בניו גמאל ועלא הגישו בקשה לבקרו בכלא וניתן להם אישור". הנשיא מרצה עונש של מאסר עולם בגין מעורבותו בהרג אזרחים במהלך המהומות בשנה שעברה.
ארבע שנים לאחר ששקע בתרדמת, רופאיו של ראש-הממשלה טוענים שיש סיכוי גבוה שיתעורר בקרוב. בראיון ליומן הבוקר ברשת ב´ של "´קול ישראל", סיפר דב וייסגלאס, מי שהיה ראש לשכתו ואחד האנשים הקרובים אליו ביותר כי שרון שרוי בתרדמת לא עמוקה (חדשות)