לבנון: ארה"ב, סין ורוסיה מחפשות אחר פצצה ישראלית שלא התפוצצה

וושינגטון חוששת שטכנולוגיה אמריקנית מתקדמת תזלוג ליריבות | בביירות טוענים כי פצצת GBU-39 ששוגרה בתקיפה שבה חוסל רמטכ"ל חיזבאללה נחתה בשלמותה – וייתכן שכוחות זרים מנסים לאתר אותה (חדשות)

החיסול בדאחייה (צילום: לפי סעיף 27א)

פנתה בבהילות לממשלת לבנון בדרישה להעביר לידיה פצצה מונחית מדגם GBU-39, ששוגרה בתקיפה הישראלית שחיסלה השבוע את רמטכ"ל הית'ם עלי טבטבאא׳י – אך לא התפוצצה ונחתה בשלמותה בפרברי ביירות. כך על פי דיווחים בלבנון, שלפיהם בארה"ב חוששים שהטכנולוגיה הרגישה תגיע לידי סין או .

על פי הדיווחים, מדובר בפצצה גולשת מתוצרת "בואינג", הנפתחת לכנפיים לאחר שחרור מהמטוס ויכולה לדאות עד כ-110 קילומטרים גם ללא מנוע רקטי. יכולת זו מאפשרת שיגור מטווחים רחוקים יחסית, לעיתים בלי צורך שהמטוס יחצה את הגבול. הקיט המורכב על פצצת מארק 82 נחשב זול יחסית – כ-50 אלף דולר – אך יעילותו ומהירותו הופכות אותו למשאב טכנולוגי רגיש.

לפי הדיווחים בביירות, החשש האמריקני הוא שמדינות יריבות ינסו להעתיק יכולות מהמערכת, הכוללות ראש קרב יעיל ודיוק פגיעה המבוסס על GPS ומערכת אינרציאלית, המאפשרים פגיעה במבני בטון ויצירת נזק משמעותי במשקל נמוך יחסית.

חיסול רמטכ"ל חיזבאללה (צילום: אתר צה"ל)

הפצצה, המכונה גם SDB – פצצה בקוטר קטן – נכנסה לשירות בארה"ב ב-2006 ומשמשת גם את חיל האוויר הישראלי, שם היא מוכרת בשם "ברד חד". מטוסי F-35 יכולים לשאת שמונה מהן בתאי החימוש הפנימיים, מה שמאפשר תקיפה מרובת מטרות תוך שמירה על חמקנות.

לפי הדיווחים, ממשלת טרם הגיבה רשמית לפניית וושינגטון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

