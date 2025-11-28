כיכר השבת
הדרמה בארה"ב

טראמפ עדכן: חיילת המשמר הלאומי שנורתה ליד הבית הלבן מתה מפצעיה

הירי ליד הבית הלבן הופך לדרמה לאומית: טראמפ מאשר את מות החיילת, החייל השני נאבק על חייו, והיורה האפגני שפצע אותם מאושפז במצב קשה – בעוד בארה"ב גוברת הביקורת על מדיניות המקלט ועל התחקיר החקירתי המתנהל נגדו (בעולם)

זירת הירי סמוך לבית הלבן (צילום: לפי סעיף 27 א)

נשיא הודיע הלילה כי שרה בקסטרום בת ה-20, חיילת המשמר הלאומי שנורתה בוושינגטון מתה מפצעיה יממה לאחר האירוע. לצד זאת עדכן הנשיא כי החייל השני אנדרו וולף בן ה-24 ממשיך להיאבק על חייו. מצבו של היורה רחמנאללה לקנוואל מוגדר קשה והוא מוחזק בידי הרשויות.

טראמפ סיפר כי שוחח עם הוריה של בקסטרום והגדיר את המשפחה כ״מרוסקת״. הוא הוסיף כי ישקול להגיע ללוויה שתיערך במערב וירג'יניה. ברשת CNN דווח כי אביה גארי אמר עוד לפני מותה כי ״אני מחזיק לה את היד עכשיו״.

החשוד בירי לקנוואל בן ה־29 הגיע לארה״ב מאפגניסטן לפני ארבע שנים וקיבל מקלט מממשל טראמפ. אחרי שביממה האחרונה הנשיא קרא ״לבחון מחדש כל זר וזר מאפגניסטן״ שהגיע בימי ביידן, אמר הלילה כי ״אנחנו בוחנים את מצבה של משפחת החשוד בירי״.

שני החיילים נורו ליד תחנת המטרו הסמוכה לבית הלבן לאחר שככל הנראה החלו בירי הדדי עם המחבל. טראמפ תיאר את האירוע זמן קצר לאחר התרחשותו כ״מתקפה מפלצתית בסגנון מארב במרחק צעדים מהבית הלבן״ והוסיף כי מדובר ב״מעשה רשע ושנאה״.

ה־FBI מנהל כעת חקירה רחבת היקף ומגדיר את המקרה כאירוע טרור. ראש הבולשת הפדרלית קאש פאטל מסר כי נערכים חיפושים נרחבים במדינות וושינגטון וקליפורניה והוחרמו מכשירים אלקטרוניים מביתו של החשוד.

לפי התביעה המקומית לקנוואל ארב לחיילים כשהיו בסיור, היה חמוש באקדח מגנום 357 וירה מאפס מרחק באחד מהם. הוא נסע ברכבו אלפי קילומטרים מביתו במדינת וושינגטון עד אל הבירה.

שרת המשפטים פאם בונדי הודיעה כי הממשל ישאף להעמיד את החשוד לדין בעבירות טרור ולהטיל עליו מאסר עולם ״לכל הפחות״. לפי גורמי חקירה לקנוואל שירת עשור בצבא אפגניסטן ובתקופה מסוימת עבד מול הממשל האמריקני לרבות מול ה־CIA.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר