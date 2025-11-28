נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי שרה בקסטרום בת ה-20, חיילת המשמר הלאומי שנורתה בוושינגטון מתה מפצעיה יממה לאחר האירוע. לצד זאת עדכן הנשיא כי החייל השני אנדרו וולף בן ה-24 ממשיך להיאבק על חייו. מצבו של היורה רחמנאללה לקנוואל מוגדר קשה והוא מוחזק בידי הרשויות.

טראמפ סיפר כי שוחח עם הוריה של בקסטרום והגדיר את המשפחה כ״מרוסקת״. הוא הוסיף כי ישקול להגיע ללוויה שתיערך במערב וירג'יניה. ברשת CNN דווח כי אביה גארי אמר עוד לפני מותה כי ״אני מחזיק לה את היד עכשיו״.

החשוד בירי לקנוואל בן ה־29 הגיע לארה״ב מאפגניסטן לפני ארבע שנים וקיבל מקלט מממשל טראמפ. אחרי שביממה האחרונה הנשיא קרא ״לבחון מחדש כל זר וזר מאפגניסטן״ שהגיע בימי ביידן, אמר הלילה כי ״אנחנו בוחנים את מצבה של משפחת החשוד בירי״.

שני החיילים נורו ליד תחנת המטרו הסמוכה לבית הלבן לאחר שככל הנראה החלו בירי הדדי עם המחבל. טראמפ תיאר את האירוע זמן קצר לאחר התרחשותו כ״מתקפה מפלצתית בסגנון מארב במרחק צעדים מהבית הלבן״ והוסיף כי מדובר ב״מעשה רשע ושנאה״.

ה־FBI מנהל כעת חקירה רחבת היקף ומגדיר את המקרה כאירוע טרור. ראש הבולשת הפדרלית קאש פאטל מסר כי נערכים חיפושים נרחבים במדינות וושינגטון וקליפורניה והוחרמו מכשירים אלקטרוניים מביתו של החשוד.

לפי התביעה המקומית לקנוואל ארב לחיילים כשהיו בסיור, היה חמוש באקדח מגנום 357 וירה מאפס מרחק באחד מהם. הוא נסע ברכבו אלפי קילומטרים מביתו במדינת וושינגטון עד אל הבירה.

שרת המשפטים פאם בונדי הודיעה כי הממשל ישאף להעמיד את החשוד לדין בעבירות טרור ולהטיל עליו מאסר עולם ״לכל הפחות״. לפי גורמי חקירה לקנוואל שירת עשור בצבא אפגניסטן ובתקופה מסוימת עבד מול הממשל האמריקני לרבות מול ה־CIA.