שבת יצאה, הסעודות מאחוריכם, והחלה שאפיתם או שקניתם מתחילה כבר לאבד מהמרקם הרך שלה, מחר היא כבר לא תהיה אותו הדבר. אבל במקום לזרוק אותה ישר או להניח לה שתתקשה או תתעפש ואז לזרוק אותה בלי נקיפות מצפון, אפשר להפוך אותה לאחד המרכיבים הכי פרקטיים וגמישים במטבח. חלה, בניגוד ללחמים אחרים, מכילה לעיתים יותר שמן וסוכר, מה שהופך אותה אידיאלית למנות מתוקות וגם מלוחות.

מעדן מתוק - מנות מתוקות ומנחמות על בסיס חלה

1. פנקייק חלות

פורסים את החלה לקוביות קטנות, משרים בתערובת חלב, ביצים, וניל וקצת סוכר, מערבבים וטוחנים קלות. את העיסה מטגנים כמו פנקייק רגיל. זה יוצא רך, עשיר ומתוק במידה - מעדן שכל ילד יאהב.

2. פודינג לחם ושוקולד

זהו אחד השימושים הקלאסיים: קחו קרם משובח שעשוי מתערובת של חלב וביצים והספיגו אותו בחלה היבשה, הוא מתמזג לתוך החלה ויוצר תערובת שמזכירה לאחר האפייה עוגה חמה. הוסיפו שוקולד צ'יפס או קינמון - והבית יתמלא ריח של מאפייה אירופאית.

3. טוסט פרנץ' בריא עדין

במקום לחם לבן: פרנץ' טוסט מחלת שבת יתן מרקם עשיר יותר. אפשר לטבול אותו בתערובת חלב, ביצה, קינמון וסוכר חום, ולטגן עד להזהבה. מומלץ להגיש עם פירות טריים.

מנות מלוחות – איך להפוך את החלה למעדן

4. קראסט מוזהב לקציצות ולקיש

השימוש שהוא די מובן מאליו. טחינת החלה לפירורים תיצור בסיס מושלם לקציצות עוף, בקר או ירק. הפירורים, בשונה מפירורי לחם תעשייתים שומרים על עסיסיות ומעניקים טעם הרבה יותר ביתי.

5. קרוטונים לסלט או למרק

חתכו את החלה לקוביות והכניסו לתנור עם מעט שמן זית, שום ופלפל שחור עד להזהבה. הקוביות הופכות לקרוטונים פריכים שמעדנים כל סלט קיסר או מרק ירקות. את הקוביות ניתן לשמור בצנצנת אטומה למשך הימים הבאים.

6. טוסט אפוי עם גבינות

פרסו שכבות דקות של חלה על תבנית, זלפו מעט שמן זית ופזרו שום כתוש, מעל הכל שימו תערובת גבינות (מה שאתם אוהבים, לפי הטעם) ותנו לזה אפייה קצרה. מתקבלת פרוסת בראיוש משודרגת ומשביעה שלא מביישת קונדטוריות יוקרתיות.

למטיבי הלכת - שימושים יצירתיים במיוחד

7. שכבות חלה בבשמל (מאפה רוסטיק צרפתי)

מניחים פרוסות חלה ומוסיפים עליהן רוטב בשמל, עשבי תיבול וגבינות. יוצא מאפה רך וקרמי שמרגיש כמו פשטידה מפנקת.

8. פיצה על בסיס חלה

המאכל הקלאסי שכולם אוהבים, עכשיו בגרסת החלה. מרטיבים קלות את הפרוסות, מסדרים על תבנית, מורחים רוטב עגבניות, מוסיפים מוצרלה ותוספות לפי הטעם - ואופים עד שהפיצה נעשית פריכה. הפרוסות סופגות את הרוטב ויוצרות בסיס חלומי.

9. מיני כריכים אפויים

ממלאים פרוסות חלה שמנמנות בגבינה צהובה, זיתים או טונה, מברישים בביצה משני הצדדים ואופים. חטיף ביתי, טעים וזול.

עסק משפחתי: הילדים משתתפים ונהנים

אם יש ילדים בבית, חלה שנותרה משבת היא כלי מושלם לפעילות משותפת: פרוסות חלה שאפשר להפוך יחד ללבבות, עיגולים וצורות שונות, להוסיף מעט דבש וקינמון ולאפות. הילדים אוהבים את זה - והמטבח מריח כמו קינוח.

טיפים חשובים לאחסון נכון

הקפאה לפני ייבוש - אפשר להקפיא חלה שלימה או חלק מהחלה מיד אחרי שבת עבור שבת הבאה. זה יקנה רעננות כמעט כמו ביום הראשון, ויאפשר להשתמש בה שבוע אחרי.

ייבוש בהליך מבוקר - אם אתם רוצים לעשות מהחלה פירורי לחם אל תשאירו את החלה בחוץ עד שתהפוך לאבן. חתכו לקוביות ואפו בחום נמוך עד לייבוש אחיד ואחסנו בקופסה אטומה. פירורים כאלו מחזיקים לזמן רב.

למסקנה, חלה שנשארה משבת היא לא פסולת - היא חומר גלם מלא הזדמנויות. עם כמה רעיונות פשוטים ויצירתיות בסיסית, אפשר להפוך אותה למנות מתוקות, מלוחות, קלות, חמות, בריאות, משפחתיות ופרקטיות. זהו אחד הגורמים שהופכים את המטבח הישראלי לכל כך ורסטילי וחכם: כל דבר יכול לקבל חיים חדשים. בתאבון ובהנאה.