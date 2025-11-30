אחרי ששמעה את השיר החדש: ההודעה שמאזינה חילונית שלחה לשוואקי

בחורה חילונית, ששמעה את אלבום שירי השבת של הזמר יעקב שוואקי שייצא בקרוב - קיבלה על עצמה לשמור שבת.

שוואקי קיבל הודעה מהצעירה לעמוד שלו באינסטגרם, אחרי שפרסם חלק מהשיר. בהודעה כתבה לו הצעירה כי החליטה לשמור שבת.

"אני רואה את הסרטונים האלו של שבת בלופים ואתה פשוט חודר לי ללב", כתבה הבחורה ליעקב שוואקי, "ריגשת אותי בטירוף, אני עם דמעות בעיניים ואני אגיד לך שבזה הרגע החלטתי שאני שומרת את השבת הזו".

לדבריה: "אני הייתי אמורה לנסוע למסיבה מטורפת ביום שבת הקרוב, אני מבטלת את זה והולכת לשמור את השבת הזו, תודה לך על הרגע הזה שנתת לי, אני נוצרת אותו בליבי".