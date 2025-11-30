כיכר השבת
"אני מבטלת את זה"

אחרי ששמעה את השיר החדש: ההודעה שמאזינה חילונית שלחה לשוואקי

הזמר יעקב שוואקי קיבל הודעה מבחורה חילונית ששמעה את אלבום שירי השבת שלו שייצא בקרוב: "אני עם דמעות בעיניים ואני אגיד לך שבזה הרגע החלטתי שאני שומרת את השבת הזו" (אנשים)

(צילום: שמולי גרוסבאום)

בחורה חילונית, ששמעה את אלבום שירי השבת של הזמר יעקב שוואקי שייצא בקרוב - קיבלה על עצמה לשמור שבת.

שוואקי קיבל הודעה מהצעירה לעמוד שלו באינסטגרם, אחרי שפרסם חלק מהשיר. בהודעה כתבה לו הצעירה כי החליטה לשמור שבת.

"אני רואה את הסרטונים האלו של שבת בלופים ואתה פשוט חודר לי ללב", כתבה הבחורה ליעקב שוואקי, "ריגשת אותי בטירוף, אני עם דמעות בעיניים ואני אגיד לך שבזה הרגע החלטתי שאני שומרת את השבת הזו".

לדבריה: "אני הייתי אמורה לנסוע למסיבה מטורפת ביום שבת הקרוב, אני מבטלת את זה והולכת לשמור את השבת הזו, תודה לך על הרגע הזה שנתת לי, אני נוצרת אותו בליבי".

ההודעה שפרסם שוואקי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

איזו זכות עצומה, אשריו ! אבל למה אין קישור לשיר משהו
אדיר
לפחות תתן את שם השיר החדש שנתרגש גם אנחנו. הבנו שזה הפרסום שמאחורי השיר. אבל תן את השיר
רבקה

