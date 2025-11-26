כיכר השבת
"תפסיקו ותחבקו"

קרבות המפיקים במוזיקה החרדית: "בחיי לא נתקלתי בשנאות כאלה" | צפו

שדרן הרדיו ומגיש הטלוויזיה מנחם טוקר: "אני 30 שנה בתחום הזה, בחיים שלי לא נתקלתי בשנאות ובוויכוחים כאלה - מי שצר עין יישאר בלי עין, תפסיקו ותחבקו אחד את השני" | צפו (ברנז'ה)

(צילום: ללא קרדיט)

ברקע כיפופי הידיים בתעשיית המוזיקה החרדית: מגיש הטלוויזיה החרדי ושדרן הרדיו מנחם טוקר קורא, בסרטון שפרסם הערב (רביעי), למפיקים להתעשת. לדבריו, הם עלולים לכרות את הענף כולו.

"אני כבר 30 שנה בתחום הזה", הוא אומר, "ובחיים שלי לא נתקלתי במה שקורה כאן בתקופה האחרונה. הקרבות, השנאות, הויכוחים, התחרות שיש כאן בשוק הזה, בענף הזה, זה לא קרה עד היום.

"תמיד הרווחנו ונתנו לשני להרוויח. ההוא רצה להיות הכי טוב, אין בעיה, אבל לעשות את זה בצורה ספורטיבית ועם יראת שמים. מה שקורה בתקופה האחרונה זה לא ספורטיבי ובלי יראת שמים".

הוא המשיך: "אתם כורתים את הענף המדהים הזה של המוזיקה היהודית, שעשתה כל כך הרבה טוב לעם ישראל ועושה כל כך הרבה טוב. המוזיקה זו התרבות שלנו. בואו נשיר נשמח ונתפרנס, נעשה הרבה כסף, אבל לא על חשבון השני".

לדבריו, "מי שצר עין ישאר בלי עין. אתם תכרתו את הענף. אני קורא לכם להתעשת להיות גברים לחבק אחד את השני, לחבר לאהוב לפרגן. תאמינו לי לא מתים מפרגון. בואו נשיר לשם שמים".

הדברים נאמרים ברקע ביטול מופע ההשקה של נפתלי קמפה בבנייני האומה, ומקביל למופע זמר בארנה שאמור להתקיים במקביל.

נכון! בושה לאלו שנכנעו לעסקנים והדירו נשים כאילו הם אוויר. כל עוד יושבים בנפרד ולא רוקדים מה הבעיה??? וגם לגבי לשבת ביחד משפחות אין בעיה. נראה שיש תחרות בין עסקנים מי יותר מחמיר והם לא מסיניפ שהנוער והדור רק מתרחק יותר וככה לא מחנכים ולצערינו וגשל וקמפה נפלו בפח ועשו חילו השם נוראי.
לאופר

