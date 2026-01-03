הזמר שמוליק קליין שיתף בריאיון חשוף למנחם טוקר בהתמודדותו האישית כמי שנשוי 15 שנים וטרם זכה לילדים.

קליין נשאל כיצד הוא מצליח לשמור על אנרגיה גבוהה ולשמח בחתונות למרות המצב האישי המורכב, והסביר כי הוא מבצע הפרדה מוחלטת עם תחילת האירוע.

לדברי קליין, "הסוויץ' הזה יכול ללוות אותך עד השעה 7 בערב. שעה 7 בערב יש פה חתן, יש פה כלה, התארגנו, שילמו עשרות אלפי שקלים, הם מתחתנים, הם גם רוצים ילדים, בניין עדי עד, משנה הכל, שם הכל מאחורה, מסתכל, ניתוק מוחלט, ארבע שעות, נותן את מה שאתה צריך".

הוא הוסיף כי בזמן שהוא שר את המילים המאחלות לבניית בית, הוא מתרכז בצד המקצועי ולא בקושי האישי: "אני חושב על המילים כי אני צריך לחשוב על הדיקציה, אבל אני לא חושב על המשמעות כאילו מאחורה".

במהלך השיחה פנה קליין למאזינים הנמצאים במצבי קושי וביקש לחזקם. "אל תפחדו, אל תפחדו לבקש עזרה. יש תמיד אנשים טובים שישמעו ויקשיבו לכם. אל תפחדו לדבר על שום דבר, לא רק בתחום הזה, בכל דבר", אמר קליין. הוא התייחס גם לבחורים הממתינים לזיווגם וציין: "בן אדם, בחור בן 25, שמתבייש לצאת מהבית כי כל החברים שלו כבר התחתנו, והוא לא מוצא את עצמו, והוא כאילו אומר, מה עושים, איך ממשיכים מפה והלאה? תמיד דאגה בלב איש ישיחנה. לדבר אחד עם השני, יש עזרה בכל דבר. וללכת עם אמונה, ועם תפילה, ועם תקווה, ותמיד לקוות. כי הכל, הכל יכול לקרות".

קליין, בן 37, ציין בבדיחות הדעת כי המראה הצעיר שלו נובע מכך ש"הילדים הם לא עושים לי צרות". צפו בראיון רווי האמונה של הזמר המצליח.