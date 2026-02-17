טלטלה ברדיו 'קול חי': מנהל התוכניות בצלאל קאהן - עוזב

טלטלה ברדיו: מנהל התוכניות ברדיו 'קול חי' בצלאל קאהן הודיע הבוקר (שלישי) על עזיבה, לאחר 14 שנים בהם עבד ברדיו.

במכתב ששיגר הבוקר אל "בני משפחת קבוצת קול חי", כותב קאהן: "לא קל לכתוב מכתב כזה. ארבע עשרה שנים אינן רק תקופת זמן, הן פרק חיים. פרק של דרך, של אנשים, של אחריות ושל שליחות. לאחר מחשבה עמוקה החלטתי שבתקופה הקרובה אסיים את תפקידי ואצא לפרק זמן של התרעננות, לקראת המשך שליחותי בעולמו של בורא עולם".

קאהן, מציין במכתבו כי "לפני כ-14 שנים, בימים שבהם ידידי עדו ליבוביץ כיהן כמנכ"ל - הוזמנתי להצטרף לצוות הנהלת התחנה, על-ידי מי שכיהן בהמשך כמנכ"ל התחנה, ידידי היקר ר' אבי רוזן, שהאמין בי ופתח בפניי דלת לעולם של עשייה והשפעה ברוכה.

"מאז ועד היום, פעלתי מתוך תחושת שליחות, אחריות ומחויבות לאמון שניתן בי, הן בפני ההנהלה, ועוד יותר בפני מאות אלפי מאזיני קול חי".

בהמשך, כותב בצלאל קאהן כי "בסייעתא דשמיא עברנו כאן יחד דרך דרך ארוכה של בנייה, של ביסוס עוגן ערכי ותורני ושל הרחבת מעגלי ההשפעה וההאזנה בקרב רב קהלים רבים בציבור החרדי - אבל יותר מכל פגשתי כאן אנשים. אנשים שהגיעו לעבוד, אבל עשו זאת מתוך תחושה של שליחות. אנשים שהפכו תקשורת לבית, למשפחה".

קאהן מזכיר את השידורים המיוחדים שהוביל וכותב: "רבים הם האירועים, ההפקות והשידורים המיוחדים שזכיתי להוביל ולהיות שותף להם בארבע עשרה השנים הללו: שידורי הלוויות גדולי ישראל זצוק"ל, מערכות בחירות, תקופות מלחמה, מבצעים צבאיים, קורונה, שידורי מירון, תחרויות והפקות ענק. מופעי מוזיקה, מיזמים ופרויקטים תורניים ועוד, ותקצר היריעה מלפרט את העשייה הברוכה.

"אני מסיים את התקופה הזו בתחושת הכרת תודה גדולה לידידי נציג בעלי התחנה ר' נתנאל סימנטוב ולידידי המנכ"ל ר' שמואל טיקוצקי - על הדרך, על האמון, על המרחב, על ההזדמנות ובעיקר על הזכות להיות חלק ממשהו גדול מאיתנו. לא כל אדם זוכה לקום בכל בוקר לעבודה שיש בה גם משמעות ושליחות".

הוא מודה במכתבו גם לרבנים שמוסרים שיעורי תורה, הלכה והשקפה ברדיו, ולאנשי 'קול חי' - "מנהלי המחלקות, מגישי התוכניות, מגישי החדשות, הכתבים העורכים, המפיקים, הצוות הטכני, צוות האתר, צוות השיווק, מחלקת הכספים, צוות 'קול חי מיוזיק' - אני מבקש לומר תודה אישית במיוחד.

"עבדנו יחד ברגעים של שגרה וברגעים של לחץ, בשעות לא שעות, סביב אירועים גדולים וימים מורכבים. ראיתי מקרוב את המסירות, המקצועיות, האכפתיות והלב הגדול של כל אחד ואחת מכם, ביום ובלילה. אם יש משהו שאני לוקח איתי יותר מכל - אלו האנשים היקרים שאתם".

קאהן גם מבקש סליחה מהעובדים וכותב: "מטבע הדברים, דרך ארוכה כוללת גם החלטות לא פשוטות. אם במהלך השנים מישהו מכם נפגע ממני, במעשה או במילה, אני מבקש את סליחתו. כל צעד שעשיתי נבע מתחושת אחריות עמוקה למערכת ולשליחותה".

ולסיום, מודה למשפחתו - "שנשאה איתי בשקט את האחריות, את שעות העבודה הארוכות, את השעות הבלתי צפויות מהבית ואת העומס שמקצוע כזה מביא עמו", ורעייתו - "עומדת לצידי כעוגן של יציבות, שותפה אמיתית לדרך ההתלבטות כמו ברגעי ההכרעה".

הוא מציין כי בשבועות הקרובים ימשיך בעז"ה בתפקידו במלוא המחויבות, "ואעשה כל שנדרש כדי להבטיח המשכיות יציבה ומעבר מסודר".

יצוין כי לפני כשנה, אבי רוזן, ששימש כמנכ"ל רדיו 'קול חי', הודיע על פרישה מהתפקיד, לאחר 13 שנה.