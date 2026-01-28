אשת התקשורת ילדה בן שביעי | זה השם שקראה לו עם ההסבר המצמרר

עם הבן שנקרא על שם אביה ( צילום: איציק מימון )

אשת התקשורת מורן קורס חגגה ברית לבנה השביעי בשעה טובה ומוצלחת - ויקרא שמו בישראל: משה.

בפוסט מרגש שפרסמה ברשתות החברתיות היא כתבה: "מרגישה מוצפת לקרוא לבן שלי על שם אבא שלי משה ז"ל שנפטר השנה. תודה לך השם על ההזדמנות, על היכולת, עם כל הקושי יש הרבה יופי, שמחה שמהולה בעצב (בכל זאת שנת אבל..) אבל הרבה תקווה, שמכל קושי יש גם תקומה, יש החלמה". "אמרו חז"ל", הוסיפה קורס, "במסכת מועד קטן כ"ז ע"ב ובירושלמי: 'בכל השנה, מידת הדין מתוחה כנגד אותה משפחה. אבל אם נולד בן זכר במשפחה, התרפאה כל המשפחה' - ברוך השם, מוישי הגיע למשפחתינו, בעזרת השם שמעתה והלאה נזכה לישועות ולנחמות, במשפחה שלנו בפרט ובכלל לכל עם ישראל".

במעמד קריאת השם ( צילום: איציק מימון )

"כמו שמשה רבנו הביא אור מיוחד לעולם", הוסיפה קורס: "שמוישי שלנו יביא ויזרז כבר את הגאולה שהרי נאמר במקורות: "כי אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף" - למה הכוונה? אוצר הנשמות בשמים נקרא 'גוף' ואין המשיח מתגלה עד שירדו כל הנשמות לעולם, ולכן יש לקיים מצוות פריה ורביה ככל האפשר, כדי לזרז ולמהר את ביאת המשיח (מתוך שיחה של הרבי מחב"ד)".

לסיום היא כתבה: "במיוחד אחרי ה-7/10- כמה נשמות עלו השמימה, תפקידינו (למי שיכול ) להוריד עוד נשמות שיזרזו כבר את ביאת משיח צדקינו נאו ממש, הגאולה זה בדיוק מה שעם ישראל צריך כעת".