נרטיב שקרי

הצעירה התגלתה בחיים: הטעות של ערוץ 12 נוצלה בידי האיראנים

המשטר האיראני מיהר לנצל פרסום שגוי בערוץ 12, בו נראתה תמונה של צעירה ישראלית עליה נטען כי היא "נהרגה בהפגנות באיראן" | משרד החוץ האיראני פרסם תמונת מסך של התקרית תחת הכותרת: "חשיפת קמפיין הדיסאינפורמציה נגד איראן" (בעולם)

מנהיג איראן עלי חמינאי מימין, אפליקציית n12 משמאל, אילסוטרציה (צילום: שאטרסטוק)

מיהר לנצל לצרכי פרופגנדה פרסום שגוי בערוץ 12, בו נראתה תמונה של צעירה ישראלית עליה נטען כי היא "נהרגה בהפגנות באיראן".

התקרית החריגה התרחשה בתחילת השבוע, כאשר התקבלו דיווחים על ארבעה יהודים-איראנים שנהרגו במחאות במדינה. בין התמונות שהופצו ברשתות החברתיות והגיעו לכל העולם, נראתה נויה ציון, צעירה ישראלית שכלל אינה קשורה למחאות. הטעות התבררה עד מהרה, בין השאר דרך סרטון שפרסמה ציון עצמה מאוחר יותר, והיוותה מבוכה גדולה לערוץ.

משרד החוץ האיראני פרסם אתמול (שלישי) תמונת מסך של תמונתה של נויה המוצגת כהרוגה, תחת הכותרת: "חשיפת קמפיין הדיסאינפורמציה נגד איראן: “הרוגי” המחאות באיראן חוזרים לחיים".

לדברי אסמאעיל בקאא'י, דובר משרד החוץ, "לפי טענת ערוץ 12 הישראלי - אישה בשם נויה ציון - “נהרגה” במהלך המחאות באיראן, ואף שודרה תמונתה בערוץ כהוכחה לכך".

"האישה, שנראתה נסערת, פרסמה סרטון וידאו שבו הבהירה כי היא נמצאת בביתה ובטוחה לחלוטין, וכי מעולם לא נסעה לאיראן", הוסיף הדובר. לדבריו, "המקרה הזה חושף בבירור את אופיו של קמפיין שיטתי להפצת שקרים גסים, בדומה לשיטות תעמולה היטלריות, ולהפצת מידע כוזב ונרטיבים מפוברקים נגד העם האיראני".

