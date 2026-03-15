"לא מבריק במיוחד": זה מה שחשב עלי חמינאי על בנו יורש העצר

לפי דיווח של CBS News, גורמי מודיעין אמריקניים העבירו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולמעגל מצומצם של מקורביו הערכה שלפיה למנהיג העליון לשעבר של איראן עלי חמינאי היו הסתייגויות מכך שבנו מוג'תבא יחליף אותו בתפקיד.

מקורות המעורים בפרטים מסרו כי הניתוח המודיעיני הצביע על כך שחמינאי האב חשש מבנו וראה בו מי שאינו מבריק במיוחד, וכי גורמים שונים סביבו סברו שהוא אינו כשיר להנהיג את איראן. עוד עלה מהמידע שנאסף כי האב היה מודע לכך שלבנו היו בעיות שונות בחייו האישיים.

מוג'תבא חמינאי, בן 56, נבחר בשבוע שעבר למנהיג העליון של איראן על ידי מועצת אנשי הדת במדינה, לאחר ששימש במשך שנים כאחד מעוזריו הקרובים ביותר של אביו. כשמונה ימים קודם לכן נהרג עלי חמינאי בתקיפת טיל ישראלית בפתיחת המלחמה בין ארצות הברית וישראל לאיראן.

לפי ההערכות, מוג'תבא חמינאי נפצע באותה תקיפה, אך המשיך להיחשב חלק מהמעגל הפנימי של הנהגת המשטר.

מוקד הכוח: משמרות המהפכה

טראמפ, סגן הנשיא ג'יי די ואנס ובכירים נוספים בממשל עודכנו בפרטי המודיעין על אודות חמינאי הבן. עם זאת, בשיחות פרטיות אמר טראמפ למקורביו כי הוא אינו בטוח שהמידע הזה משנה את המצב בפועל, והעריך כי איראן נמצאת כעת במצב של חוסר הנהגה ממשי, כאשר ייתכן שמוג'תבא חמינאי אף נהרג.

בבית הלבן מעריכים כי מי שמחזיק כיום במוקדי הכוח באיראן הוא משמרות המהפכה, מצב המהווה שינוי משמעותי לעומת מבנה המשטר התיאוקרטי ששלט במדינה מאז המהפכה.

בריאיון שהעניק ביום שישי לרשת פוקס ניוז רמז טראמפ בפומבי לחוסר האמון של האב בבנו. הוא אמר כי הנהגת איראן הראשונה והשנייה כבר אינן קיימות וכי גם הדרג השלישי נמצא בצרות, וכי מדובר באדם שאפילו אביו לא רצה שימלא את התפקיד. טראמפ אמר כי מוג'תבא אינו מנהיג מקובל עבור איראן, ואף רמז כי הוא מבקש פיקוח כלשהו על זהות המנהיג הבא של המדינה.

במקביל הודיעה ממשלת ארצות הברית ביום שישי כי תציע עד עשרה מיליון דולר עבור מידע שיוביל לאיתורו של מוג'תבא חמינאי ותשעה בכירים איראנים נוספים.