לא קורה כל יום: במהלך ליל השבת האחרונה, התקבל דיווח על שריפת דירה שפרצה בתוך בניין מגורים בן 4 קומות ברחוב הצוף בשכונת גילה בירושלים.

מיד לאחר קבלת הקריאה צוותי כיבוי והצלה, הוזנקו למקום ופעלו בשריפה שפרצה בדירה בקומה השלישית - הדירה נשרפה כליל. לאחר מכן, לוחמי האש ביצעו פעולות כיבוי, סריקות לאיתור מוקדי בעירה נוספים, שחרור עשן וחילוץ. בהמשך: חולצו 7 בני אדם. שישה מהם פונו במצב קל ואדם נוסף במצב בינוני. מפקד מרחב הבירה, טפסר משנה אלי אדרי אמר בזירת האירוע: "עם הגעת הצוותים למקום, זוהתה שריפה פעילה בדירה בקומה השלישית, מלווה בעשן כבד שהתפשט לכלל הבניין. לוחמי האש פעלו במהירות ובמקצועיות, חדרו אל הדירה הבוערת, כיבו את מוקד האש, ביצעו סריקות וחילצו שבעה דיירים מהמבנה".

