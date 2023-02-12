ניצול שאריות

החלה הטרייה של שבת היא אחד הסמלים החמים של סוף השבוע, אבל לא פעם נשארים על השיש כמה נתחים יבשים שמרגישים כמו מועמדים בטוחים לפירורי לחם במקרה הטוב ונזרקים מעופשים במקרה הפחות טוב | בפועל, החלה הזו יכולה להפוך לבסיס לעשרות מנות טעימות, ריחניות ומאוד שימושיות. הנה מדריך מעשי, מגוון ומפתיע לשימוש מחדש בחלות - חוסך כסף, מונע בזבוז מזון מיותר ומכניס טוויסטים יצירתיים לשולחן (מתכונים)
קומבינציית הפסטה, חזה עוף, פסטו ועגבניות מיובשות הזו קלה וטעימה. תוכלו להשתמש עבורה בשאריות של עוף משבת ורוטב פסטו ביתי ישביח אותה, אבל יוסיף לזמן ההכנה, אז לשיקולכם. צוותו לה לחם פריך וסלט מרענן והרי לכם ארוחת ערב נהדרת (מתכונים, אוכל)
חומוס, טחינה, מיונז, גבינה - הם נהדרים והכל, אבל יש לנו ממרח מושלם שמבוסס על גבינה וירקות, במרקם קרמי עשיר וטעים שאתם עומדים להכין שוב ושוב ועל הדרך לנצל שאריות של קישואים וגזרים שהתחילו להתעייף (מתכונים, אוכל)
עוגה בחושה, לחה ומתוקה שזקוקה לבננות בשלות מאוד, בדיוק כמו אלה שיושבות לכם במזווה ותהיתם מה לעשות איתן. מתכון לעוגת בננות בחושה, פשוטה, טעימה ומהירת הכנה. אפשר להוסיף אגוזים קצוצים, שוקולד או גם וגם (מתכונים, אוכל)
דמיינו פרוסת חלה שמנמנה ובשרנית מטוגנת בבלילה מתוקה עם מעט קינמון ועוד לא התחלנו לדבר על הארומה המדהימה שעומדת להתפשט במטבח שלכם. אז מה עושים עם החלה משבת? פרנץ' טוסט כמובן - והנה מתכון (מתכונים, אוכל)
מה עושים עם בננות בשלות? פורסים אותן, מצפים בתערובת של סוכר וקינמון, מטגנים אותן להשחמה יפה ויש לכם את הקינוח החורפי המושלם בסיום ארוחה טעימה, נשנוש כיפי כשהאורחים כבר בדלת או תחליף נהדר לעוגה ליד הקפה של הבוקר (מתכונים, אוכל)
העוגה הכי קלאסית ומנחמת שיש ודרך מעולה להצלת בננות בשלות מאוד: מתכון לעוגת בננות שמצליחה להיות לחה ואוורירית בו זמנית. לאחר האפייה, מצננים אותה קלות, פורסים ומורחים חמאה בנדיבות. להשלמת התמונה הכי חורפית שיש: מוזגים תה לוהט (מתכונים, אוכל)
"קְלִי צרפתי", לחם מטוגן, לחם אבוד - איך שלא תקראו לפרנץ' טוסט, זה בדיוק הזמן להכין לפחות אחד מהם: 3 מתכונים לפרנץ' טוסט מתוקים ומפנקים ועוד שניים מלוחים ועסיסיים שסוגרים פינה לארוחה שלמה (מתכונים, אוכל)
סלט איטלקי קלאסי שמשלב בין לחם יבש וקראנצ׳י לירקות עסיסיים. הלחם סופג את המיץ מהירקות ומתעורר מחדש לחיים. אפשר להשתמש בחלה יבשה מאוד או כמונו: לקלות אותה בעצמכם בתנור עד שהיא קריספית וזהובה (מתכונים, אוכל)
יש לכם שאריות בשר הודו או חזה עוף מבושל במקרר? תכניסו אותן לסיר! תוך פחות מחצי שעה יש לכם תבשיל קיצי נהדר, קליל אך משביע וטעים טעים: מתכון לעוף מבושל עם עגבניות ותרד ברוטב עם נגיעות אסייתיות (מתכונים, אוכל)
מה עושים כשהבננות כבר בשלות מאוד ואף אחד לא מתנדב לאכול אותן למרות שניסיתם לשכנע שוב ושוב שמדובר ב"דבש"? מורן פינטו עם מתכון לעוגת בננות עם אגוזי פקאן ושוקולד צ'יפס שנותן לבננות את הכבוד הראוי להן (מתכונים, אוכל)
כן, קונפי לא מיועד רק לשום, אלא זאת שיטת בישול צרפתית שעושה נפלאות לפירות וירקות ודרך מעולה לנצל אותם במקום לזרוק. בקונפי המזון מתבשל לאט, בשמן או בסירופ מתוק על חום נמוך. התוצאה: נגיסי קלמנטינות מתוקים ולעיסים ומגוון דרכים להשתמש בהם (מתכונים, אוכל)