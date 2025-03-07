החלה הטרייה של שבת היא אחד הסמלים החמים של סוף השבוע, אבל לא פעם נשארים על השיש כמה נתחים יבשים שמרגישים כמו מועמדים בטוחים לפירורי לחם במקרה הטוב ונזרקים מעופשים במקרה הפחות טוב | בפועל, החלה הזו יכולה להפוך לבסיס לעשרות מנות טעימות, ריחניות ומאוד שימושיות. הנה מדריך מעשי, מגוון ומפתיע לשימוש מחדש בחלות - חוסך כסף, מונע בזבוז מזון מיותר ומכניס טוויסטים יצירתיים לשולחן (מתכונים)
השבוע, לפני שלושים שנה, נחגגה בארה"ק אחת החתונות הענקיות שידע המגזר ביובל האחרון, שמחת בית ויז'ניץ - באבוב | בשיאה של השמחה נרשם רגע מביך בו נשברה החלה המיוחדת והגדולה שהוכנה לאדמו"רים בגני התערוכה, בידיו של זלמן קורניצר | צפו בתיעוד המשעשע (חסידים)
השבת החלטתי להכין חלה גדולה מ-3 רצועות, שנאפית בתבנית מלבנית מאורכת - ממש כמו זו שהיינו קונים במאפייה או במכולת בימים עברו. כבר עשיתי זאת לא מכבר, אך הפעם הכנסתי את כל כמות הבצק לתבנית אחת והתוצאה: חלה ענקית ממדים, תפוחה וטעימה טעימה, שהרשימה את כל הסועדים (מתכונים, אוכל)
הפעם הראשונה שנתקלתי בחלות הגבוהות והמרשימות האלה, היתה ברחובות ברוקלין בניו-יורק, באחד מימי שישי. חלונות הראווה שם עמוסים בחלות מהסוג הזה, בכל הגדלים. מיד הבנתי שזו הצורה האליפטית של התבנית, שגם משנה את מרקם החלה וגורמת לה לקבל אווריריות מדהימה (מתכונים, אוכל)
בעוד שלושה ימים יחול חג מתן תורה, שבו נוהגים לאכול מטעמים חלביים ולטרוח בהכנתם במשך שבועות ארוכים. כולנו רגילים ללכת על הבסיסיים ביותר (ואין בזה פסול, כן?): בלינצ'ס, פיצות, פסטות מוקרמות וכדומה. השנה, צאו מהמסגרת והכינו את החלה המיוחדת הזאת של חסי סגל שככל הנראה, תתחסל במהירות הבזק (מתכונים, אוכל)
בשבת שאחרי חג הפסח נהוג לקלוע חלה בצורת מפתח כסגולה לפרנסה - ועל הדרך להרוויח גם הפרשת חלה. ובימים כאלה, מי יכול לסרב לצינורות של שפע? מתכון לחלת מפתח אוורירית וריחנית של מורן פינטו. מדריך וידאו (מתכונים לשבת, אוכל)
נוהגים לאכול חלות עגולות מראש השנה ועד הושענא רבה כסגולה לשנה שלמה, שהמעגל בה נסגר. בכל שנה מחדש אני מכינה צורה חדשה ומעניינת והשנה החלטתי לא רק לשנות צורה, אלא גם טעם. הוספתי לבצק חלב שקדים במקום מים, שהעניק לו תחושה חלבית ועשירה והשתלב נהדר עם הדבש שנותן מתיקות עדינה (מתכונים, אוכל)
קרן קדוש וחן קורן עם מתכון לחלה שזועקת דבר אחד: "תכינו אותי עכשיו". מדובר בחלה מבצק מנצח בצורה של חלת דבש - כלומר כוורת. יש מדויק מזה לשולחן ראש השנה? ותתפלאו, היא לא מסובכת בכלל להכנה (מתכונים לראש השנה, אוכל)