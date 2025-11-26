גשמי מונסון גרמו לשטפונות הרסניים ומפולות בוץ קטלניות ששטפו את אי סומטרה באינדונזיה, וקטלו לפחות 10 בני אדם, בעוד עשרות נוספים מוגדרים כנעדרים.

ימים של גשם בלתי פוסק מאז יום שני גרמו לנהרות במחוז צפון סומטרה לעלות על גדותיהם, כשזרמים עזים של בוץ, סלעים ועצים שנעקרו מהשורש התנפצו דרך כפרים בשישה מחוזות.

העיר סיבולגה, הנמצאת בקו החוף, נפגעה בצורה הקשה ביותר. בסיבולגה חולצו חמישה גופות ושלושה ניצולים פצועים, בעוד שכמה מפולות באזור כבר השטיחו 17 בתים ובית קפה אחד.

טרגדיה נרשמה גם במחוז טפנולי המרכזית, שם מפולות בוץ מחצו מספר בתים, וקטלו לפחות ארבעה בני משפחה אחת. בצפון סומטרה, דווח במקרה נפרד על אם ובנה שנהרגו מפגיעת מפולת בוץ בביתם. בסך הכל, צוותי החיפוש עדיין מחפשים אחר ארבעה נעדרים נוספים.

בנוסף לאובדן החיים, כ-2,000 בתים ומבנים ציבוריים הוצפו במים. הנזק חמור עד כדי כך שגשר במחוז מנדאילינג נאטאל נהרס, וניתק לחלוטין את הגישה לקהילות סמוכות, בעוד 470 בתים הוצפו.

צוותי החילוץ מנהלים מרוץ נגד הזמן בניסיון לאתר ניצולים, אך פעולותיהם משותקות. ראש משטרת סיבולגה, אדי אינגנטה, הזהיר כי "מזג אוויר גרוע ומפולות בוץ שיבשו את מבצע החילוץ". דרכים פגועות, מדרונות לא יציבים וגשמים מתמשכים מאטים את הגישה לקהילות המבודדות. סרטונים שהופצו ברשת הראו מים שוצפים מעל גגות, כאשר רחובות שלמים הפכו לזרמים אלימים שסחפו גזעי עצים, חפצים ופסולת.

הרשויות קוראות לתושבים המתגוררים ליד מדרונות לא יציבים להתפנות לאלתר, מחשש לכשלים נוספים בקרקע. אירועי מזג אוויר קיצוניים אלו אינם נדירים; גשמים עונתיים עזים בין אוקטובר למרץ מפעילים לעיתים קרובות שטפונות ומפולות באינדונזיה.