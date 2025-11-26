נדבך חדש ומשמעותי נוסף השבוע למפת הכשרות המהודרת בירושלים, כאשר מתחם האוכל בספרייה הלאומית החדשה, הממוקמת מול משכן הכנסת, קיבל את חותם הכשרות המהודר של בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה. המיקום האסטרטגי והייחודי של הספרייה, הפונה אל מוסדות השלטון במדינת ישראל, הופך את המהלך לבעל משמעות סמלית ומעשית כאחד.

המדובר הוא במתחם קולינרי מקיף ברמה גבוהה, כאשר חותם הכשרות המהודרת של בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה, כולל את כשרות שני מוקדי האוכל בספרייה הלאומית: בית הקפה "אל"ף" הממוקם בקומה 0 סמוך לכניסה מרחוב קפלן, לצד דלפק המודיעין ונקודת האיסוף לסיורים, ומסעדת "אלף" הנמצאת בקומה מינוס 2 סמוך לכניסת דרך רופין ולכניסה הראשית לאולמות הקריאה.

בית הקפה אל"ף מתמחה בחוויית קפה איכותית עם תפריט ממוקד של קפה איכותי ומאפה טרי, ומציע אפשרות לישיבה בפנים לצד יצירות אמנות מרהיבות, או בחוץ, בפטיו החיצוני תחת שמי ירושלים. המסעדה הראשית מציעה תפריט רחב ומגוון הכולל סלטים טריים, פיצות, עוגות מושקעות, מאפים טריים וארוחות ארוזות, לצד מוצרים מיוחדים כמו צנצנות דבש וריבה, קרמיקה מעוצבת, נרות ובקבוקי יין.

ההחלטה להכשיר את המתחם ולהעמידו תחת הפיקוח המהודר של בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה משקפת את המגמה הגוברת במתחמי אוכל רבים ומרכזיים בישראל להנגשת כשרות מהודרת בקניונים, במוסדות ציבור ובמתחמים הומי אדם. המגמה המבורכת מאפשרת לציבור כולו ליהנות מהשירותים הקולינריים המוצעים במקומות אלה ללא כל פשרות ברמת הכשרות.

נציין כי המיקום הייחודי של הספרייה הלאומית, הצופה אל משכן הכנסת ומוסדות השלטון, הופך את המקום לנקודת מפגש מרכזית לחוקרים, תיירים ואנשי רוח מכל העולם, רבים מהם שומרי תורה ומצוות או שומרי מסורת המקפידים על כשרות. עתה, עם קבלת חותם הכשרות המהודר של בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה, מתאפשר לציבור הרחב ליהנות ממתחם קולינרי ברמה גבוהה, ובכשרות מעולה.

יואב בלימן השף במטבחי מתחם המזון אל"ף הביע את התרגשותו מהצעד החשוב: "זה כבוד עצום עבורי להכין אוכל כשר למהדרין. המיקום הייחודי שלנו בספרייה הלאומית, מול הכנסת, בלב ירושלים, הביא אותנו להחלטה שמעתה ואילך נספק לא רק אוכל טעים ואיכותי, אלא גם בכשרות ברמה הגבוהה ביותר, של בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת. אנחנו גאים להציע למבקרים הרבים שמגיעים אלינו מכל העולם חוויה קולינרית שמשלבת מצוינות עם הקפדה מלאה על כל דקדוקי הכשרות".

מפקח הכשרות מטעם חת"ס המפקח על מתחמי המזון אל"ף מציין את החשיבות המיוחדת של המהלך: "הספרייה הלאומית היא מוקד משיכה מרכזי לרבים המבקשים לעיין בספרים נדירים. ההתאמות ותהליך ההכשרה שנעשו במטבחים ובמסעדות עצמן היו מקיפות וקפדניות, והפיקוח השוטף וההדוק שלנו במקום, מבטיח שבעז"ה כל מבקר יוכל לסעוד תוך ידיעה ברורה שהמזון כולו הינו בכשרות למהדרין מן המהדרין, כמיטב המסורת של בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת. זהו צעד משמעותי להנגשת כשרות מהודרת במקום שמקבל אלפי מבקרים בשבוע, מכל רחבי העולם".