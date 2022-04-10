כיכר השבת

עוד כתבות על מהדרין:

ש

הכי זול

אסף מגידו|מקודם
ש

בין הקניות לניקיונות:

כיכר בשיתוף אנטריקוט|מקודם
ש

הטעם, הבשר והכשרות

כיכר בשיתוף אנטריקוט|מקודם|
2
ש

הכל נמכר ליהודי

כיכר בשיתוף משובח|מקודם

למהדרין יש תנובה גם בפסח:

|
ש

כמו לצאת לחו"ל לארוחת ערב:

כיכר בשיתוף DCITY|מקודם

דעה

||
131

שאלה אקטואלית

||
12
ש

עלית-שטראוס מכריזה על מהפכת המהדרין

כיכר השבת|מקודם|
1

ש

ההשקה!

כיכר בשיתוף יחיעם|מקודם

יומן מצולם

||
29

יומן מצולם • 2

||
14

מומחה הכשרות • צפו

||
4

בעקבות 'כיכר'

||
10

|
ש
כיכר בשיתוף קניוני עופר|מקודם
ש

חדשות האוכל

כיכר אוכל|מקודם|
2

סוער בבני ברק

||
57

בדיקת 'כיכר'

||
11

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר