ישיבת אסטרטגיה , 2025, רמי לוי שיווק השקמה.

המטרה: הפנמת מסרים וערכים חדשים, ריענון , מותגים חדשים, שירות וכשרויות הכי מהודרות למגזר החרדי

המסר העיקרי שנבחר ברב עם : הסל הכי זול . נקודה

בהתחלה באמצע ובסוף, רמי לוי זה סיפור של חיסכון , כזה שעומד בכל תנאי מזג אוויר ושינויי שוק.

המסר, יכול להיות , משעמם, חוזר על עצמו, מונוטוני, אבל מוכיח את עצמו שוב ושוב. הכי זול, וכמו הסלוגן שכל ילדון כבר מכיר 'תמלאו יותר'.

תמלאו יותר כי זול, כי מגוון , כי יש את כל הכשרויות המהודרות, כי יש מותג פרטי, בקיצור מושלם.

אתר הצרכנות הגדול 'אייס' שטורח ומשווה מחירים, שוב ושוב מציג בסקריו כי הסל של רמי לוי לא משתנה, ערבי חגים, ערבי שבת וביום יום הוא הזול ביותר.

לצד האקסיומה החשובה הזו, בשנים האחרונות נעשו אינסוף שינויים והוספת כשרויות מהודרות ביותר בכדי שכל אחד יוכל למצוא את הכשרות עליה הוא סומך ובמחיר הכי זול.

זה כבר לא רק סיפור זול אלא מהודר ביותר.

ככלל המוטו זה מהפך מטורף שמתהווה בימים אלה, מהפך הכשרויות וסניפי המהדרין, בנתניה לשם הדוגמא עומד להפתח בחודש הקרוב סניף ענק, למהדרין וכמיטב המסורת של הרשת, במחירים הזולים ביותר.

בסניפים שונים כמו ביתר עילית, מחלקת פירות וירקות ברמה הגבוהה ביותר בכשרות בד"ץ העדה החרדית, כך שציבור המדקדקים יוכלו להנות מעל העולמות טריות, שפע, איכות וכשרות דה בסט.

בשיחה עם אחראי תחום הכשרויות שעומל ללא לאות להביא את בשורת היראים לכמה שיותר סניפים הוא מציין:"מהפכת הכשרות ושידרוג הסניפים למהדרין בכל הארץ ,כבר מזמן הפכה להיות המטרה הנעלה כרגע אנחנו עובדים ברמה ארצית בכדי להביא את הסחורה הטריה והאיכותית ביותר , בכשרויות הכי מהודרות"

ועוד מוסיף כי."ככל שהתחרות בשוק המהדרין צפופה יותר , המחירים נשארים ללא שינוי ואפילו יורדים באופן משמעותי ואנו מזמינים את הציבור לבדוק אותנו ולראות כי המחירים תמיד זולים גם ביחס למתחרים. בהתחייבות."

כמו החשיבות של הסל הזול ביותר ברשת שמים דגש מיוחד על השירות, ומנהלי סניפים שלעיתים הופכים להיות כמו בני משפחה של הלקוחות.

עודד מנהל סניף ביתר עילית למשל מכיר את הלקוחות, מקשיב והופך עולמות בשבילם ורואה כבר שנים שליחות עליונה בלתת את הלב והנשמה לסניף עליו הוא אמון.

כך, המכלול והשילוב של הכשרויות , מחירים, שירות ואיכות הופכים את רשת רמי לוי למקום מועדף לצרכן החרדי החכם.