חורף חכם: עם רב קו אונליין תחסכו זמן וכסף

רב קו אונליין מביא לכם את הפיתרון בחורף עד לדלת הבית עם הזמנת כרטיס נסיעה שיגיע עד לדלת ביתכם עם כל ההטבות לזכאים לנסיעה בתחבורה ציבורית, במהירות, מהבית בצורה הכי נכונה וחכמה בשבילכם הכוללת טעינת ערך צבור, רכישת חופשים תקופתיים ובדיקת נסיעות אחרונות.

המערכת מותאמת לפרופילים שונים, עם הטבות ייחודיות לכל אחד: טעינת חוזה פרופיל גאוגרפי לגרים בישובים הזכאים המעניק הנחה של 50% הנחה במנוי חודשי. סטודנטים בדרך ללימודים יום יומיים נהנים מהטבות משמעותיות במחירי הנסיעות ברחבי הארץ. עשרות מיליוני שקלים: זו הסיבה לקנסות הענק שהושתו על 2 מחברות המזון הגדולות יאיר טוקר | 17.11.25 9 ₪ לנסיעה: התחבורה הציבורית מתייקרת שוב בני סולומון | 27.11.25 צעירים עד גיל 27 זכאים להנחה של 33% על מנויים חודשיים. ובנוסף מגיל 67 זכאים לרב קו הזהב הנותן נסיעות חינם לכל רחבי הארץ. אז למה לחכות בתורים ולהירטב כשיש אפשרות לנסוע בקלות ובמהירות לכל יעד עם הטבות שוות לכל כיס? החורף הזה, אין צורך לוותר על הנוחות או להירטב בתור – כל הדרך אפשרית בלחיצת כפתור. לפרטים נוספים - ravkavonline.co.il, טעינת רב קו מרחוק - 03-7207406 בירור מיקום עמדות טעינה - 035539445 מייל, a035539445@gmail.com רב קו אונליין – איתכם בכל דרך.