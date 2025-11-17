הממונה על התחרות פרסמה היום (שני) כי במסגרת ההסכמות שגובשו עם חברת המשקאות יפאורה-תבורי וחברת הממתקים ליימן שליסל הן ישלמו סך כולל של כ-25 מיליון שקל לאוצר המדינה בגין הפרות סעיפים בחוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם.

על פי ההודעה, יפאורה-תבואי תשלם כ-12.1 מיליון שקל וליימן סליסל כ-12.9 מיליון שקל. הסעיפים במוקד ההסכמות עוסקים בהתערבות בשטחי תצוגה, בהמלצות מחירי מוצרים לצרכן אצל קמעונאים ובהעברות תשלומים לקמעונאים שלא כהנחות למוצרים.

נמסר כי החברות מוגדרות שתיהן כ"ספק גדול" לפי חוק קידום התחרות בענפי המזון והפארם, ומשכך חלות מגבלות על יכולות ההתקשרות שלן עם הקמעונאים במשק.

עוד נכתב בהודעה כי הסיכומים הם המשך של בדיקה רוחבית שבה פתחה רשות התחרות ב-2022 מול כלל ההסכמות הקיימות בין ספקי המזון הגדולים לקמעונאי המזון הגדולים. הבדיקה התמקדה בהתנהגות הספקים ובחנה את היחסים המסחריים שבין כל אחד מהספקים הגדולים לבין כל אחד מהקמעונאים הגדולים ואת עמידתם בהוראות חוק המזון והפארם.

עוד נמסר כי במסגרת הליך אכיפה זה הוטלו עיצומים כספיים על שורה של ספקי מזון גדולים, שיחד עם העיצומים הנשקלים על יפאורה וליימן שליסל, מגיעים סך כולל של יותר מ-142 מיליון שקל. עם החברות שעד כה הוטלו עליהן עיצומים נמנות שסטוביץ, שטראוס, תנובה, אנג'ל, יוניליוור, אסם, נטו, ויליפוד, סנו, דיפלומט, סוגת, טמפו וקימברלי קלארק.