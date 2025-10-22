תלמידים ותלמידות אל תתפסו לא מוכנים

ימי החגים חלפו - וכולנו נכנסנו עמוק אל תוך שגרת לימודית מלאה. עכשיו זה בדיוק הזמן לעצור רגע, ולהסדיר את אחת הפעולות החשובות לשנה הקרובה: טעינת חוזה חופשי-שנתי בפרופיל סטודנט ב׳רב-קו אונליין׳

מי שלא הספיק עד היום להסדיר את החוזה שהחל כבר ב-15.10.25 - זה הרגע לעשות את זה. כי מה שקורה בפועל: החוזה הקודם נגמר, והשגרה כבר התחילה - אבל אתם עדיין בלי פתרון תחבורתי מסודר.

אז למה להיתקע כל חודש מחדש עם טעינות והתעסקויות - כשאפשר לפתור את הכל בפעולה אחת?

מעבר לנוחות, החוזה מעניק גם הטבות כפולות:

50% בערך צבור - באוטובוסים וברכבת כאחד. הטבה ייחודית שקיימת אך ורק בפרופיל הסטודנט - ולא בשום פרופיל אחר.

אפשרות חלוקה ל־12 תשלומים שווים, ללא ריבית וללא הצמדה. כך תוכלו להסדיר חוזה שנתי - בלי להכביד על הכיס.

״הנסיעות הן חלק מהיומיום הלימודי. החוזה השנתי מאפשר לתלמידים לסגור את הפינה הזו מראש - ולחזור מהחגים עם כרטיס מעודכן ושקט נפשי לשנה שלמה" מציינים ב׳רב־קו אונליין׳.

איך מצטרפים?

קל ופשוט: בעמדות השירות של ׳רב-קו אונליין׳ ברחבי הארץ או במוקד השירות הטלפוני. בתוך דקות יש ביד התלמידים כרטיס תקף לשנה שלמה - והם יכולים להתמקד בלימודים, בלי התעסקות מיותרת באמצע השנה.

לא הספקתם לפני החגים? עכשיו הזמן להסדיר - שלא תפספסו את הימים שכבר כלולים במחיר. ׳רב-קו אונליין׳ - איתכם בכל דרך. לפרטים והנפקה: ravkavonline.co.il

ועוד משהו שכדאי שתבדקו את זכאותכם כסטודנטים להחזר 'עם כלביא'