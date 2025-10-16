בשבילנו אתם הרבה יותר ממספר

כשהייתי ילדה, כמו כל הקלישאות והתיאורים הנדושים, הייתי קוראת במיטה בחושך הרבה אחרי שעת כיבוי אורות, בשקט מתחת לשמיכה שאבא ואמא לא יראו. הייתי הולכת ברחוב עם ספר פתוח ונתקעת בעצים, והמשקפיים החמודים עם המסגרת הוורודה כבר הפכו לחמודים פחות כשהמספר שלי הלך ועלה עם השנים. איכשהו כוח הגנטיקה חזק יותר מכוח החינוך וכך הפכתי מילדה ממושקפת ותולעת ספרים לאמא לילדות שמתנהגות בדיוק כמו אמא שלהן.

אם תסתובבו בכל ריכוז חרדי, תראו סביבכם עשרות ילדים קטנים וממושקפים. ליתר דיוק- 50% מתלמידי בית הספר בריכוזים החרדיים מרכיבים משקפיים, כאשר בשאר הארץ - הנתונים נמוכים בצורה משמעותית.

למה זה קורה?

אורח החיים החרדי ובמיוחד אופיין של מערכות החינוך במגזר שלנו שכולל שעות ארוכות של לימודים, קריאה מרובה, ושהייה ממושכת בתוך כיתות לימוד, עלול להשפיע על התפתחות של קוצר ראייה.

קריאה ממושכת (כמו גם צפייה במסכים) נחשבת למאמץ בטווחים קרובים. הצורך של העיניים להתרכז במשך זמן ארוך במוקד קרוב - נמצא כגורם ומאיץ להתפתחות והתקדמות של קוצר ראייה. גם העובדה שהילדים מבלים שעות רבות בתוך חללים סגורים, ללא חשיפה לאור השמש שמיטיב עם הראייה, תורמת לעלייה בשכיחות התופעה.

אם הילדים שלכם רואים בצורה מטושטשת חפצים שנמצאים רחוקים מהם (בעוד חפצים קרובים הם רואים בבירור) או שמתקשים לקרוא שילוט חוצות, ייתכן שגם הם מפתחים קוצר ראייה. ילדים שכבר אובחנו עם קוצר ראייה ומרכיבים משקפיים, ממשיכים בדרך כלל לסבול מהחמרת המצב עם מספר במשקפיים שממשיך לעלות וראייה שמתדרדרת.

מה הבעיה במספר גבוה?

בשביל להבין את העניין לעומק ולעזור לבנות שלי, יחד עם אלפי ילדים שאני מקווה שההורים שלהם יקראו את הכתבה הזאת כדי לעזור לילדים שלהם, שאלתי את רוסלן, אופטומטריסט בכיר ברשת אופטיקה הלפרין והוא מסביר: "לקוצר ראייה השפעות רבות על חיי היום יום של הילדים. פרט לפגיעה באיכות החיים ולתלות ההולכת וגוברת במשקפיים, קוצר ראייה ובמיוחד קוצר ראייה גבוה מעל למינוס 5.00 מהווה גורם סיכון להתפתחות מחלות עיניים עתידיות כמו גלאוקומה או קטרקט ועלול אף להוביל לאובדן ראייה בהמשך החיים. ככל שהמספר גבוה יותר כך גדלים הסיכונים לבריאות העין בהמשך. לכן, המטרה שלי כמטפל שפוגש ילדים רבים בחדר הבדיקות, להמליץ על פתרונות שיכולים לעכב את התפתחות קוצר הראייה ולשמור את המספר כמה שיותר נמוך".

אז מה ההבדל בין הילדה הממושקפת שהייתי, לילדות הממושקפות שאני מגדלת? פשוט מאוד. בדור שלנו יש פתרונות מתקדמים שלא היו כשהיינו ילדים.

אז מה אפשר לעשות כדי להאט את עליית המספר?

בעבר, כשהמספר הלך ועלה, המליץ האופטומטריסט להפסיק לקרוא בחושך. זה לא ממש עזר לילדים שהעדיפו עוד עמוד בספר מתח על פני איום עתידי של עליה במספר. היום, חברת קופרוויז'ן, פיתחה מוצר חדשני שנבדק והוכח מדעית ונמצא יעיל ובטוח לשימוש.

הכירו את משקפי מייסייט (MiSight®) שמתאימים לילדים החל מגיל 6. במחקר שנערך באמריקה, בהשתתפות למעלה מ-250 ילדים, נמצא כי המשקפיים מפחיתים משמעותית את קוצר הראייה ב-59% והמספר עולה בפחות מחצי בקרב ילדים שמרכיבים אותם.

איך זה עובד? על פני עדשות המשקפיים פזורות אלפי נקודות מיקרוניות, כמעט בלתי נראות, אשר מפחיתות את הניגודיות שמתקבלת על הרשתית ובצורה זו, קצב גדילת העין וגדילת קוצר הראייה, קטן. המשקפיים מאפשרים כמובן ראייה טובה בכל כיווני המבט ובמקביל, מאטות את ההחמרה של מצב הראייה.

את המשקפיים ניתן להשיג בכל סניפי אופטיקה הלפרין ובהתאמה של אופטימיסט מוסמך.

ויש עוד כמה פעולות פשוטות שיכולות לסייע לילדים שלנו

רוסלן מוסיף כמה טיפים שיעזרו לנו לשמור על בריאות העיניים של הילדים שלנו ולדחות את גיל הופעת קוצר הראייה: "טיפ ראשון: צאו עם הילדים החוצה. שהות באור יום תחת כיפת השמיים מיטיבה עם העיניים ומעכבת את הופעת גיל קוצר הראייה. מעבר ליתרונות הרבים שיש בשהות בשמש ובאוויר הפתוח, עליהם אין צורך להרחיב... גם ילדים שיש להם רקע משפחתי של קוצר ראייה, אור היום מיטיב עם בריאות העיניים ובמידה ויפתחו קוצר ראייה, הם יישארו עם מספרים נמוכים יותר.

"טיפ נוסף: כשהילדים קוראים ספר או לומדים שעות ארוכות בטווחי ראייה קרובים, מומלץ לצאת להפסקה כל 20 דקות. בהפסקה יש להרים את העיניים, להסתכל למרחק, למצמץ ולתת לעיניים לנוח מפעילות מאומצת לפחות 20 שניות".

הילד שלכם מפתח קוצר ראייה? אתם רוצים לעזור לו לשמור על מספר נמוך ככל האפשר ובכך לשמור על בריאות העיניים שלו? בואו לבדיקה מקצועית באחד הסניפים של אופטיקה הלפרין, ותגלו איך אפשר לעזור לילד שלכם לראות טוב – וגם לשמור על בריאות העיניים שלו לשנים קדימה.